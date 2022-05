HP vernieuwt lichtgewicht Elite Dragonfly-laptops en Envy 14 krijgt 16:10-scherm

HP komt met een refresh van de Elite Dragonfly G2, een zakelijke convertible die ongeveer een kilogram weegt. Het nieuwe model krijgt Tiger Lake-processers en er komt een Dragonfly Max met 5-megapixelwebcam. HP's Envy 14-laptop krijgt een 16:10-scherm.

De vernieuwde HP Elite Dragonfly G2 is grotendeels gelijk aan de G2-versie die HP begin vorig jaar aankondigde, maar het nieuwe model krijgt Intel Tiger Lake-processors en een optioneel 5G-modem. De laptop weegt 989 gram in de lichtste configuratie. Net als de vorige versie is het nieuwe model voorzien van Tile-hardware, zodat de laptop met een app gevonden kan worden aan de hand van de ingebouwde tracker. In de Dragonfly G2 zit 8, 16 of 32GB aan Lpddr4-geheugen en de webcam heeft een 720p-resolutie. De convertible is 16,1mm dik.

HP voorziet de Elite Dragonfly G2 van een 13,3"-scherm met een fhd-resolutie en een maximale helderheid van 1000cd/m², of van een 4k-scherm met een helderheid van 550cd/m². Het fhd-scherm is een zogenaamd Sure View-paneel met privacyscherm, zoals HP in meer van zijn laptops stopt.

HP Elite Dragonfly Max met betere webcam

HP komt ook met een nieuwe Elite Dragonfly Max-uitvoering. Die variant heeft een 5-megapixelwebcam en vier ingebouwde microfoons, die voor betere beeld- en geluidskwaliteit bij videogesprekken moeten zorgen. De Max-uitvoering wordt geleverd met het full-hd-scherm met Sure View en weegt 1,13kg. De nieuwe Dragonfly-modellen komen volgens HP in januari uit, maar prijzen zijn nog niet bekendgemaakt.

HP Envy 14 met 16:10-scherm

De HP Envy 14-laptop voor consumenten wordt vernieuwd met een 14"-touchscreen met een 16:10-verhouding en een resolutie van 1920x1200 pixels. HP belooft ook een nauwkeurige kleurkalibratie vanuit de fabriek. Er komen versies met Intel Tiger Lake-processors en maximaal een GeForce GTX 1650 Ti Max-Q-videokaart. De laptop krijgt tot 16GB DDR4-geheugen, gesoldeerd op het moederbord. Volgens HP verschijnt de nieuwe Envy 14 in januari voor een prijs vanaf 999 dollar.

Drie 1080p-budgetmonitoren

HP voegt ook drie nieuwe full-hd-monitoren toe aan zijn assortiment. De HP M24f, M27f en M32f hebben respectievelijk een diagonaal van 23,8", 27" en 31,5". De resolutie is gelijk, met 1920x 1080 pixels. De schermen hebben een 8bit-ips-paneel en een refreshrate van 75Hz. De maximale helderheid is 300cd/m2 en de contrastverhouding bedraagt 1000:1. Volgens HP kunnen de monitoren 99 procent van de sRGB-kleuruimte weergeven. De schermen zijn vanaf maart beschikbaar met een startprijs van 139 dollar.