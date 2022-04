HP Elite Dragonfly-laptop krijgt 3:2-scherm en verschijnt als Chromebook-variant

HP introduceert een derde versie van zijn Elite Dragonfly-laptop. De G3 weegt net als zijn voorgangers iets minder dan een kilogram, maar krijgt een 13,5"-scherm met een 3:2-verhouding. Ook introduceert HP een Chromebook in de Elite Dragonfly-serie.

In de vorige versies van de HP Elite Dragonfly gebruikte de fabrikant een 13,3"-scherm met een 16:9-verhouding. De nieuwe G3-uitvoering krijgt een 13,5"-paneel met een 3:2-verhouding en daarbij is keuze uit een lcd met een resolutie van 1920x1280 pixels of een oledscherm met 3000x2000 pixels.

De Elite Dragonfly G3 heeft afmetingen van 297,4x220,4x16,4mm en is daarmee zo'n twee centimeter langer dan zijn voorganger. Dat komt door het hogere 3:2-scherm. Het gewicht is echter gelijk gebleven; volgens HP weegt de laptop 990 gram in de lichtste configuratie.

HP rust de Dragonfly G3 uit met Intels nieuwe Alder Lake-laptopprocessors met vPro en maximaal 32GB aan Lpddr5-geheugen. Er kan gekozen worden voor een PCIe-ssd van maximaal 2TB. Het toetsenbord is vernieuwd met grotere toetsen en ook de touchpad is groter. Die heeft nu dezelfde 3:2-verhouding als het scherm.

Ook de webcam krijgt een upgrade. Die heeft nu een 5-megapixelresolutie en een groothoeklens. HP gebruikt daarnaast losse rgb- en infraroodsensoren. Die worden onder andere gebruikt voor inloggen met Windows Hello. De webcam heeft een Auto Frame-functie om het hoofd van de gebruiker te volgen, als die beweegt achter de laptop.

Aan beide kanten van de laptop zit een USB-C-aansluiting met Thunderbolt 4-ondersteuning. Ook heeft de laptop een HDMI 2.0-poort en USB-A-aansluiting. De Elite Dragonfly G3 ondersteunt Wi-Fi 6E en 5G-netwerken. Daarvoor heeft de laptop een nanosimkaartslot.

HP brengt de Elite Dragonfly G3 uit in blauw en zilver. Volgens de fabrikant verschijnt de laptop in maart, maar een adviesprijs is nog niet bekendgemaakt. De G2-uitvoering van vorig jaar staat op het moment van schrijven in de Pricewatch voor minimaal 1650 euro.

HP Elite Dragonfly Chromebook

HP introduceert ook zijn eerste Chromebook in de Dragonfly-serie. De fabrikant had met de Chromebook Elite c1030 al een zakelijke Chromebook in zijn assortiment, maar daar komt nu nog een hoger gepositioneerd model bij.

De Chromebook Dragonfly heeft net als de Windows-versie een 3:2-scherm, maar is voorzien van een 360-gradenscharnier. Het gaat dus om een convertible die ook als tablet is te gebruiken. Daarvoor levert HP een stylus mee. Er is geen oledvariant van de Dragonfly Chromebook. Er is keuze uit een 13,5"-ips-paneel met een resolutie van 1920x1280 of 2256x1504 pixels.

HP rust de Chromebook Dragonfly uit met Alder Lake-processors en claimt dat het de eerste Chromebook is met Intel vPro-ondersteuning. Er zit maximaal 32GB aan Lpddr4x-geheugen in het apparaat. De convertible weegt 1,28kg en is voorzien van een 51Wh-accu.

HP komt ook met een Elite Dragonfly Chromebook Enterprise-variant. Die is voorzien van de Chrome Enterprise Upgrade. Volgens HP zijn de Dragonfly Chromebooks vanaf april verkrijgbaar. Een adviesprijs is nog niet bekendgemaakt.