HP voorziet 40"-monitor met resolutie van 5120x2160 pixels van 4k-webcam

HP introduceert met de Z40c G3 een gebogen 40"-monitor met 21:9-verhouding en een resolutie van 5120x2160 pixels. Het scherm heeft een kromming van 2500R en een ingebouwde uitklapbare 4k-webcam met een 13-megapixelsensor.

De HP Z40c G3 is gebaseerd op een 39,7"-ips-paneel met een refreshrate van 60Hz. Het paneel heeft een helderheid van 300cd/m² en een contrastverhouding van 1000:1. De grijs-naar-grijsresponstijd bedraagt 14ms. Volgens HP kan het paneel 100 procent van de sRGB en 98 procent van de DCI-P3-kleurruimte weergeven. Net als andere monitoren in de Z-serie, wordt het scherm gekalibreerd afgeleverd.

Aan de bovenkant van de monitor zit een webcam, die ook gekanteld en ingeklapt kan worden. Voor de module gebruikt HP een 13-megapixelsensor en daarmee is videobellen in 4k-resolutie mogelijk. HP levert ook software mee waarmee gebruikers kunnen zoomen, croppen en de helderheid kunnen aanpassen.

De monitor is met de meegeleverde standaard 150mm in hoogte verstelbaar. Het scherm heeft twee Thunderbolt 3-poorten met Type C-aansluiting, die ook tot 100W kunnen leveren via USB Power Delivery. Daarmee kan het scherm bijvoorbeeld een laptop van stroom voorzien, terwijl dezelfde kabel gebruikt wordt om beeld weer te geven.

Daarnaast heeft de HP Z40c G3 een HDMI 2.0-poort, een DisplayPort 1.4-aansluiting, een ethernetaansluiting en vier USB 3.0-poorten. Het scherm ondersteunt HP Device Bridge 2.0, waarmee een aangesloten toetsenbord en muis op twee verschillende pc's kunnen worden gebruikt.

Hp brengt de Z40c G3 in februari uit voor een adviesprijs van 1399 euro. Dell en Lenovo hebben al langer 40"-monitoren met de 5k2k-resolutie in hun assortiment. LG en MSI maken monitoren van 34" met diezelfde resolutie. Deze staan in de Pricewatch voor bedragen vanaf zo'n duizend euro.

34"-variant met lagere resolutie

HP introduceert ook de Z34c G3. Dat is een 34"-variant met een resolutie van 3440x1440 pixels. Dit scherm heeft een vergelijkbare constructie voor de webcam, maar dan met een 5-megapixelsensor. De kleinere monitor verschijnt ook in februari, voor een adviesprijs van 899 euro.

HP Z34c G3

HP OMEN 27u met 144Hz-paneel en HDMI 2.1

HP introduceert met zijn gamemerk OMEN ook een 27"-monitor met een ips-paneel, resolutie van 3840x2160 pixels en een refreshrate van 144Hz. Het scherm heeft een HDMI 2.1-aansluiting en kan daardoor ook in combinatie met nieuwe consoles gebruikt worden. Bij gebruik van de HDMI-aansluiting is de refreshrate maximaal 120Hz. Dat is ook de maximale waarde die de PlayStation 4 en Xbox Series-consoles ondersteunen. Om van 144Hz gebruik te maken, dient de monitor aangesloten te worden op een pc via de DisplayPort 1.4-aansluiting.

Het scherm heeft AMD FreeSync Pro-ondersteuning, een responstijd van 1ms en een maximale helderheid van 450cd/m². De monitor krijgt een VESA DisplayHDR 400-certificering. Volgens de fabrikant bedraagt de contrastverhouding 1000:1 en kan het scherm 95 procent van de DCI-P3-kleurruimte weergeven. Bij sRGB-weergave is dat 99 procent.

HP brengt de OMEN 27u-monitor in het voorjaar uit voor een adviesprijs van 799 euro. Daarmee behoort het scherm tot de goedkoopste HDMI 2.1-monitoren tot nu toe. In de Pricewatch staat op moment van schrijven één andere HDMI 2.1-monitor met diezelfde prijs.

Update, woensdag: europrijzen toegevoegd.