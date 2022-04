HP presenteert 34"-all-in-one met RTX 3080 en Core i9

HP introduceert een 34"-all-in-one met een schermresolutie van 5120x2160 pixels. De aio kan voorzien worden van maximaal een Intel Core i9-octacore en een RTX 3080-videokaart. De fabrikant levert een afneembare webcam mee die met magneten aan het scherm klikt.

Volgens HP is de nieuwe Envy 34 All-in-One gericht op creatievelingen en fotografen. Het scherm kan 98 procent van de DCI-P3-kleurruimte weergeven en wordt gekalibreerd geleverd. Het scherm is in hoogte verstelbaar en in de voet is een Qi-lader voor draadloos opladen verwerkt. De meegeleverde 16-megapixelwebcam is met magneten aan de boven- of onderkant of aan de zijkanten van het scherm te bevestigen. De camera is via USB verbonden met de computer.

HP stopt maximaal een Intel Core i9-octacore in de all-in-one en er kan een RTX 3080-videokaart in. Welke andere configuraties de fabrikant aanbiedt, is nog niet bekend. Het apparaat krijgt twee Thunderbolt 4-aansluitingen, vier USB-poorten die op 10Gbit/s werken en twee USB-poorten met een snelheid van 5Gbit/s.

In het verleden heeft HP al diverse 34"-all-in-ones met een gebogen scherm uitgebracht. Het nieuwe model met 5k-paneel heeft een vlak paneel. Vanaf oktober is de computer te koop in de Verenigde Staten voor een prijs vanaf 1999 dollar. Welke configuratie klanten dan krijgen, is niet bekend. Ook is er nog geen duidelijkheid over prijzen en een release voor Nederland en België.