HP Envy 34 all-in-one pc

In een verhaal over all-in-one-pc's duurt het nooit lang voordat de naam valt van Apple, de fabrikant die in de afgelopen jaren het meest op deze formfactor heeft ingezet. Desondanks lijkt de grote iMac gesneuveld te zijn; naast de kleurrijke 24"-versie zijn er geen aio-pc's met een M1- of M2-chip verschenen, hoewel er lange tijd geruchten gingen over een nieuwe 'iMac Pro'. Koop maar een Mac Studio met een Studio Display of Pro Display XDR, lijkt de gedachte te zijn. HP ziet nog wel brood in grote, high-end all-in-one-pc's. Sinds kort is de nieuwe Envy 34 te koop, met Intel Alder Lake-processors en Nvidia RTX 3000-gpu's, en wij hebben 'm getest.

De HP Envy 34 is een heel ander beestje dan de Windows-all-in-ones die we vorig jaar rond deze tijd hebben bekeken, zelfs al komt het schermformaat overeen met dat van de Dell Optiplex 7090 Ultra uit die round-up. Waar de hardware van al die machines deed denken aan de configuratie van een dunne, lichte laptop, kiest HP bij dit model voor een volwaardige desktop-cpu en een losse RTX 3000-gpu. Dat maakt hem per definitie een stuk interessanter dan zijn voorganger met een cpu uit de elfde generatie, want met de twaalfde generatie zette Intel een enorme stap in zijn aanbod van desktopprocessors.

Wat voor hardware krijg je dan precies? Het door ons geteste model, de Envy 34-c1540nd, is de middelste van de drie modellen die in Nederland worden gevoerd. Voor 3000 euro, in de praktijk zelfs wat minder, krijg je een Core i7 12700 met 32GB ram, een Nvidia GeForce RTX 3060 en een 2TB-ssd. Ga je voor de ongeveer 2400 euro kostende c1530nd, dan krijg je maar 16GB DDR5, een RTX 3050 en een 1TB-ssd. Wil je juist betere specs, dan biedt de c1550nd voor 4500 euro een Core i9 12900, 128GB DDR5 en een RTX 3080-gpu.

HP Envy 34- c1530nd c1540nd c1550nd Cpu i7-12700 i7-12700 i9-12900 Geheugen 16GB 32GB 128GB Gpu RTX 3050 RTX 3060 RTX 3080 Ssd 1TB 2TB 2TB Prijs Onbekend

(pbp: 2400 euro) Onbekend

(pbp: 2880 euro) Onbekend

(pbp: 4500 euro)

