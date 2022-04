De Mac Studio is Apples nieuwste stap op de weg naar eigen chips in elke Mac. In deze kleine desktopcomputer zit de M1 Max, die we al kennen van de MacBook Pro's van vorig jaar, of de M1 Ultra. Die processor is op papier nog eens dubbel zo krachtig. Wij hebben een van de duurste uitvoeringen getest, met volledig ingeschakelde M1 Ultra, 128GB werkgeheugen en 4TB ssd-opslag.

Is deze nieuwe Mac-serie stiekem de 27"-iMac-opvolger?

Het merendeel van de Mac-lijnen bestaat al jaren. De eerste MacBook Pro stamt uit 2006, de Mac mini bestaat sinds 2005 en de iMac kwam zelfs al in 1998 op de markt. Het is dus best opmerkelijk dat de Amerikaanse fabrikant met de Studio een geheel nieuwe reeks lijkt te starten. Lijkt, want voor wie tussen de regels door leest, zal het al gauw opvallen dat de Mac Studio in Apples marketingmateriaal hondstrouw naast de gelijktijdig aangekondigde 27"-Studio Display staat. Ook ons reviewsample kwam inclusief die monitor.

Toen we in juni 2021 de 24"-iMac reviewden, speculeerden we nog dat een opvolger voor de grotere variant later dat jaar wel zou verschijnen. Niet alleen 2021, maar ook Apples lente-evenement ging voorbij zonder aankondiging. Aan het einde van die presentatie zei hardwaretopman John Ternus zelfs dat er nog één product te gaan was om te worden voorzien van Apple-silicon: de Mac Pro. Volgens het doorgaans goed ingevoerde 9to5Mac zijn de plannen voor een grotere iMac daarmee voorlopig van de baan. Ook het verdwijnen van de op Intel gebaseerde 27"-iMac uit de online Apple Store, vlak na de lentepresentatie, was daarvoor een teken aan de wand.

Uitvoeringen

De Mac Studio, met een extern scherm, mag in elk geval voorlopig dus het gat van de oude 27"-iMac opvullen. Je kunt dan ook kiezen uit allerlei configuraties. Neem je genoegen met een M1 Max-processor met 24 actieve gpu-cores (van de 32), 32GB ram en een ssd van 512GB, dan betaal je 2329 euro, exclusief scherm uiteraard. Voor de duurste uitvoering met een volledig ingeschakelde M1 Ultra-soc, 128GB ram en 8TB opslag vraagt Apple 9229 euro, bijna vier keer zoveel. Ons testexemplaar heeft een 4TB- in plaats van een 8TB-ssd, en dat scheelt gelijk weer 1380 euro op de totaalprijs.