Apple Mac Studio krijgt M1 Max of M1 Ultra, actieve koeling en 10Gbit/s-ethernet

Apple introduceert de Mac Studio, een desktop-pc die voorzien wordt van de M1 Max- of M1 Ultra-soc. De behuizing lijkt op die van de Mac mini, maar is een stuk hoger. Volgens Apple is de Mac Studio sneller dan de Mac Pro's met Intel Xeon-processors.

Apple gebruikt de grotere behuizing van de Mac Studio voor een koelsysteem met twee fans aan de bovenkant die lucht aanzuigen. De actieve koeling maakt het gebruik van de M1 Max-soc mogelijk, die eerder in de MacBook Pro werd gebruikt. Ook komt er een versie met de M1 Ultra, dat is een nieuwe Apple-chip die in feite bestaat uit twee M1 Max-socs.

Volgens Apple is de versie met de M1 Max-soc sneller dan de Mac Pro met een Intel Xeon-processor met 16 cores. De versie met M1 Ultra is ook sneller dan de Xeon-Mac Pro met 28 cores. De gpu is tot 4,5 keer sneller dan de Radeon 5700XT in de 27" iMac en tot 80 procent sneller dan de Radeon W6900X uit de Mac Pro.

Apple Mac Studio

De Mac Studio kan geleverd worden met 64GB ram als gekozen wordt voor de uitvoering met M1 Max-soc. De versie met M1 Ultra kan geleverd worden met 128GB aan ram. Het geheugen is geïntegreerd op de M1-chips en kan niet uitgebreid worden. De ssd-opslag is maximaal 8TB groot en haalt snelheden tot 7,4GB/s.

De behuizing heeft afmetingen van 19,6 x 9,4cm en bestaat uit één stuk aluminium. Aan de achterkant zitten onder andere vier Thunderbolt 4-aansluitingen en een 10Gbit/s-ethernetpoort. Aan de voorkant zitten twee USB-C-poorten. Bij de versie met de M1 Ultra-soc zijn dat Thunderbolt 4-aansluitingen. De Mac Studio heeft ondersteuning voor Wi-Fi 6 en Bluetooth 5.

Apple brengt de Mac Studio op 18 maart uit. De uitvoering met M1 Max kost minimaal 2329 euro en de prijs van de variant met M1 Ultra begint bij 4629 euro. De duurste configuratie met M1 Ultra met 64 gpu-cores, 128GB ram en een 8TB-ssd kost 9229 euro.