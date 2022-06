Gerucht: volgende Mac mini heeft vier USB-C-poorten en bovenkant van 'plexiglas'

Apple zou binnenkort al een nieuwe versie willen presenteren van zijn Mac mini-desktop. De vorige versie kwam eind 2020 uit en heeft een Apple M1-soc. De opvolger zou draaien op een M1x-soc en bovendien een ander ontwerp hebben.

Apple zou de nieuwe Mac mini willen tonen op zijn ontwikkelaarsconferentie WWDC, meldt Jon Prosser. Hij heeft renders laten maken op basis van verkregen informatie. Prossers trackrecord op het gebied van Apple-producten was in het afgelopen jaar solide. Zo bleken zijn renders van de AirPods Max en AirTags achteraf correct.

De Mac mini heeft volgens de renders vier USB-C-poorten, twee USB-A-aansluitingen, HDMI en ethernet. De 3,5mm-jack uit de huidige Mac mini ontbreekt. De aansluiting voor stroomtoevoer is dezelfde magnetische aansluiting als die in de nieuwe iMacs.

De bovenkant zou niet langer van aluminium zijn, maar in plaats daarvan zou die gemaakt zijn van een materiaal dat volgens de informatie het meeste lijkt op plexiglas. Dat zou kleurstellingen mogelijk maken bij de computer. Het is onbekend of Apple de Mac mini zou willen leveren in diverse kleuren. De behuizing is daarnaast dunner. Exacte specificaties zijn nog niet bekend, maar die zouden lijken op die van de komende MacBook Pro's.