Renders tonen gekleurde MacBook Air met witte bezel rond het scherm

Er zijn renders verschenen die een redesign zouden tonen van de Apple MacBook Air. De behuizing is geheel plat, met witte toetsen en een witte bezel rond het scherm. De behuizing zou komen in diverse kleuren.

De renders komen van YouTuber Jon Prosser, die echte afbeeldingen van delen van het ontwerp heeft gegeven aan iemand die daar 3d-renders van heeft gemaakt. Prosser leidt af dat het de MacBook Air moet zijn vanwege de beperkte selectie van poorten; de MacBook Pro zou onder meer HDMI en een kaartslot krijgen.

De laptop op de renders heeft twee USB-C-poorten als I/O en verder niks. Prosser tekent daarbij aan dat het mogelijk is dat MagSafe terugkeert op de laptops, maar dat de informatie over de zijkant tekort schiet. Ook is er geen exacte informatie over het scherm, waardoor het onduidelijk is hoe groot de ruimte rondom het scherm zou zijn.

De functietoetsen zouden groter zijn en de grootte hebben van reguliere toetsen. Daardoor zou het hele toetsenbord iets naar onder schuiven, waardoor het trackpad iets kleiner lijkt. In het toetsenbord is ook een vingerafdrukscanner te zien.

Volgens Prosser duurt het minimaal tot het einde van het jaar voor de nieuwe MacBook Air uitkomt, maar mogelijk komt hij pas volgend jaar uit. Exacte details en specs van het apparaat ontbreken. Apple heeft niet gereageerd op het verschijnen van de video. Prosser heeft op deze manier eerder het ontwerp van de AirTags en AirPods Max laten zien. De laatste MacBook Air verscheen eind vorig jaar, met M1-soc.