Analisten: Apple komt in 2023 met 15"-model van MacBook Air

Apple werkt mogelijk aan een 15"-model van zijn MacBook Air. Dat meldt analistenbureau Display Supply Chain Consultants in zijn kwartaalrapport. De bekende analist Ming-Chi Kuo onderschrijft dat bericht.

Apple zou zijn nieuwe 15"-MacBook Air volgend jaar uitbrengen, meldt DSCC in zijn kwartaalrapport, dat is ingezien door 9to5Mac. Deze grotere variant zou beschikbaar komen naast een MacBook Air met 13"-scherm. Volgens DSCC gaat Apple het scherm van die kleinere variant ook iets vergroten, hoewel het paneel nog steeds een diagonaal tussen de 13" en 14" zou krijgen. Het analistenbureau zegt ook dat het iPad-instapmodel volgend jaar een 'iets groter' scherm krijgt.

TF Securities-analist Ming-Chi Kuo, die bekendstaat om zijn berichtgeving over Apple, onderschrijft het rapport van DSCC. Kuo schrijft op Twitter dat de massaproductie van de 15"-MacBook Air in het vierde kwartaal van 2023 begint. De 15"-variant zou ook een 30W-stroomadapter gebruiken, ondanks het hogere verbruik van het grotere scherm. Kuo suggereert overigens ook dat Apple de 15"-laptop 'misschien' geen MacBook Air noemt. Wat de productnaam dan zou zijn, is niet duidelijk.

Het is niet de eerste keer dat een 15"-MacBook Air wordt genoemd. In interne e-mails van Steve Jobs, die werden gepubliceerd tijdens de rechtszaak tussen Apple en Epic Games, werd vermeld dat het bedrijf in 2008 zo'n laptop overwoog. Twee jaar later kwam het bedrijf met een MacBook Air, maar die had een 11"-scherm. Bloomberg schreef in januari 2021 dat Apple opnieuw een 15"-MacBook Air had overwogen, maar daar op dat moment vanaf zag.