Mozilla maakt betaalde ontwikkelaarsdienst MDN Plus beschikbaar

Mozilla introduceert een betaald Plus-abonnement voor zijn Mozilla Developer Network. Het abonnement start met drie functies voor de documentatiedienst voor ontwikkelaars: notificaties, collecties en offline gebruik.

Mozilla rekent 5 dollar per maand of 50 dollar per jaar voor MDN Plus 5. Daarnaast is er een MDN Supporter 10-abonnement dat naast notificaties, collecties en offline gebruik, toegang tot komende functies en een feedbackkanaal biedt. Die variant kost 10 dollar per maand of 100 dollar per jaar. Daarnaast is er een gelimiteerde Core-optie om de dienst uit te proberen.

Met notificaties krijgen abonnees een melding als ze een pagina volgen en de documentatie wijzigt, er nieuwe css-functies verschijnen of api's beschikbaar komen. Met de functie voor collecties toont Mozilla automatisch de pagina's die abonnees vaak bezoeken en ook kunnen gebruikers artikelen selecteren om te bewaren. De offline optie is een progressive web app waarmee gebruikers toegang tot de documentatie behouden als ze offline zijn.

MDN Plus start in de VS en Canada, maar komt in de komende maanden in Nederland en België beschikbaar. Begin maart paste Mozilla in de aanloop naar het Plus-aanbod al de vormgeving van zijn Mozilla Developer Network aan. De documentatiedienst bevat meer dan 44.000 artikelen voor webtechnieken als CSS, HTML en JavaScript.