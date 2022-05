Gerucht: betaalde Mozilla-dienst voor ontwikkelaars komt in maart in de Benelux

Mozilla zou zijn betaalde dienst voor ontwikkelaars, MDN Plus, in maart willen uitbrengen. Nederland en België zouden tot de eerste landen behoren waar ontwikkelaars de dienst kunnen afnemen. Mozilla testte MDN Plus al vorige zomer.

MDN Plus bood webontwikkelaars tijdens de test diepgravende artikelen over webtechnieken. Dat zou de basis vormen van het abonnement, meldt ontwikkelaar Sören Hentzschel op zijn blog. Het abonnement zou af te sluiten zijn vanaf 9 maart en zou tien dollar per maand of honderd dollar per jaar kosten. De dienst zou behalve in Nederland en België ook uitkomen in Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland, Frankrijk, Italië, Spanje, Ierland, VS, Canada, het Verenigd Koninkrijk, Maleisië, Nieuw-Zeeland en Singapore.

Aan de huidige MDN Web Docs verandert niets, zo zei Mozilla tijdens de test vorig jaar zomer. De dienst is een aanvulling op de bestaande Web Docs en is vooral gericht op webontwikkelaars en niet op consumenten.

Mozilla heeft afgelopen jaren steeds meer abonnementsdiensten online gezet, om zo minder afhankelijk te worden van inkomsten uit bijvoorbeeld de overeenkomst met Google. Zo kwamen onder meer Mozilla VPN en Firefox Relay uit als betaalde diensten.