Capcom kondigt Street Fighter 6 en Capcom Fighting Collection aan

Capcom heeft het zesde deel in zijn Street Fighter-franchise aangekondigd met een korte teasertrailer. De uitgever gaf weinig details vrij, maar maakt in de zomer meer bekend over de release. Capcom kondigde ook de Capcom Fighting Collection aan.

De teasertrailer van Street Fighter 6 toont de personages Luke en Ryu, die de strijd met elkaar aangaan. Het gaat om cinematische beelden en Capcom toont nog geen gameplaybeelden. Meer details over het komende spel zijn er nog niet. Die moeten in de zomer van dit jaar volgen. Het vorige deel in de reeks, Street Fighter V, verscheen in 2016. Capcom verkocht meer dan zes miljoen exemplaren van de verschillende versies van het spel.

Tegelijk met de release van de teaser, kondigde de uitgever de Capcom Fighting Collection aan. Deze bundeling van tien klassieke vechtgames heeft al wel een introductiedatum: 24 juni 2022. De compilatie van spellen verschijnt dan voor de PlayStation 4, Xbox, pc en Nintendo Switch.

Darkstalkers: The Night Warriors Hyper Street Fighter II: The Anniversary Edition Night Warriors: Darkstalkers’ Revenge Red Earth Vampire Hunter 2: Darkstalkers’ Revenge Super Gem Fighter Mini Mix (Pocket Fighter) Vampire Savior: The Lord of Vampire Cyberbots: Full Metal Madness Vampire Savior 2: The Lord of Vampire Super Puzzle Fighter II Turbo

De games van de Capcom Fighting Collection