Street Fighter 6 verschijnt in 2023 voor consoles en pc

Capcom brengt Street Fighter 6 volgend jaar uit voor PlayStation- en Xbox-consoles en op Steam. Het vechtspel krijgt drie gamemodi, waaronder een singleplayermodus genaamd World Tour. Daarin lijken spelers enigszins vrij te kunnen rondlopen in de spelwereld.

Street Fighter 6 krijgt de traditionele Fighting Ground-modus voor gevechten en voegt daar World Tour en Battle Hub aan toe. World Tour is volgens de makers 'een meeslepende singleplayercampagne' en uit de trailer is op te maken dat die zich afspeelt in een spelwereld die groter is dan de gebruikelijke arena waar de gevechten in plaatsvinden. In hoeverre dit een open wereld is, zal nog moeten blijken. Capcom geeft nog weinig details over deze modus.

De Battle Hub-modus is gericht op multiplayer en die moet faciliteiten bieden voor spelers om met elkaar te communiceren. Volgens Capcom kan dat in deze modus 'op nieuwe manieren en in unieke vormen'. Ook hierover worden pas later meer details bekendgemaakt.

Street Fighter 6 krijgt ook 'real-time commentaar'. Daarvoor werkt Capcom samen met bekende commentatoren uit de community 'en andere bekende gezichten'. Hun stemmen zijn in de game verwerkt en als spelers deze functie aanzetten, worden de acties op het scherm besproken. Volgens de makers kunnen spelers daarmee 'de hype van competitieve wedstrijden ervaren'.

Wanneer in 2023 de game verschijnt, is nog niet bekend. Street Fighter 6 komt naar de PlayStation 4 en 5, de Xbox Series X en S en verschijnt voor de pc op Steam. Het spel verschijnt zeven jaar de vorige titel in de serie. Street Fighter 5 kwam begin 2016 uit.