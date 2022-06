Nixxes brengt Spider-Man: Remastered en Miles Morales dit jaar naar pc

Sony heeft pc-ports aangekondigd van de twee Spider-Man-games die het bedrijf sinds 2018 voor PlayStation-consoles uitbracht. De ports worden door Nixxes gemaakt en verschijnen allebei dit jaar. De eerste game moet op 12 augustus uitkomen, later volgt Spider-Man: Miles Morales.

De pc-versies krijgen ondersteuning voor muis-en-toetsenbord en meer grafische instellingen, zoals render- en raytracing-instellingen. Meer functies en details zegt Sony later te onthullen. De precieze releasedatum van Spider-Man: Miles Morales moet Sony ook nog geven, nu meldt het bedrijf alleen de herfst van 2022.

De twee Spider-Man-games werden oorspronkelijk door Insomniac Games gemaakt. Het eerste spel verscheen in 2018 voor de PlayStation 4, twee jaar later verscheen een remaster met grafische verbeteringen voor de PlayStation 5. Deze remaster komt naar pc en bevat ook de verhaaluitbreiding The City That Never Sleeps.

Miles Morales is een spin-off van die eerste Spider-Man-game en verscheen in november 2020 voor zowel PlayStation 4 als PlayStation 5. Dit spel draait niet om Peter Parkers versie van Spider-Man, maar om Miles Morales. Ook deze superheld werd door een spin gebeten en heeft daardoor vergelijkbare krachten als Peter Parker.

Insomniacs open-world Spider-Man-games werden goed ontvangen, onder meer vanwege de soepele gameplay, het verhaal en de sfeer. Inmiddels zijn er 33 miljoen exemplaren van de twee PlayStation-games verkocht, meldt Sony. Nixxes is verantwoordelijk voor de pc-ports. Sony nam dit Nederlandse bedrijf vorig jaar over om meer PlayStation-games naar pc te kunnen porten. In 2025 moet zo'n dertig procent van alle firstparty-PlayStation-releases voor pc zijn. Insomniac werkt inmiddels aan Spider-Man 2.