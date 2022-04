Spider-Man: Miles Morales-update voegt raytracing toe in combinatie met 60fps

De PlayStation-game Spider-Man: Miles Morales is op de PS5 van een update voorzien waarmee spelers de mogelijkheid krijgen om raytracing toe te passen in combinatie met een framerate van 60 beelden per seconde. Voorheen was raytracing alleen mogelijk met een lagere framerate.

Ontwikkelaar Insomniac Games zegt op Twitter dat het gaat om een update waarmee een 'Performance RT'-modus wordt toegevoegd. Deze modus maakt dus raytracing met 60fps mogelijk. In het spel staat bij het selecteren van deze modus dat het gaat om een alternatieve versie van de al aanwezige Performance-modus, waarbij ook al 60fps mogelijk was.

De ontwikkelaar zegt dat deze nieuwe modus met 60fps en raytracing wel betekent dat de resolutie in de game is aangepast, wat ook geldt voor de kwaliteit van reflecties en de hoeveelheid voetgangers. Dat is consistent met andere next-gengames, waarbij het inschakelen van raytracing vaak een verlaging van resolutie, details of framerate met zich meebrengt. Voordat deze huidige update 1.007.001 beschikbaar was, waren er twee smaken in Spider-Man: Miles Morales: 4k en 30fps met raytracing, of 4k en 60fps maar dan zonder raytracing.

De update beslaat 262MB. Een gebruiker stelt dat het er erg goed uitziet en dat de 60fps constant wordt gehaald, al is nog onduidelijk met welke resolutie dat gepaard gaat. Waarschijnlijk zal een dynamisch schalende resolutie worden toegepast, waarbij de resolutie dynamisch wordt aangepast ten behoeve van het bereiken van een stabiele 60fps en stabiele raytracingprestaties. Het YouTube-kanaal ContraNetwork heeft alvast een video geüpload met gameplaybeelden, waarin de nieuwe modus is ingeschakeld.

De nieuwe Performance RT-modus is alleen beschikbaar op de PlayStation 5. Vooralsnog is deze optie niet beschikbaar in de PS5-remaster van de originele Spider-Man-game. Een speler stelde op Twitter de vraag of deze combinatie van 60fps en raytracing ook naar deze remaster wordt gebracht. De ontwikkelaar heeft daar nog geen duidelijk antwoord op gegeven; James Stevenson, de community director van Insomniac Games, reageerde wel rechtstreeks op deze vraag, maar enkel met een thinking face-smiley.