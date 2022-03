Insomniac werkt aan Spider-Man 2 en Wolverine voor PlayStation 5

Insomniac Games werkt aan twee nieuwe Marvel-games voor de PlayStation 5. Er komt een Wolverine-game, daarvan is een korte teaser getoond. Ook kondigt Sony Spider-Man 2 aan voor 2023, het vervolg op Marvel's Spider-Man uit 2018.

In Spider-Man 2 komen Peter Parker en Miles Morales samen en nemen ze het op tegen Venom. Net als de vorige Spider-Man-games van Insomniac gaat het om een singleplayerspel. Van de game is een korte trailer getoond, maar nog geen gameplay. De beelden die nu getoond worden, zijn slechts een glimp van wat spelers aan nieuwe mogelijkheden kunnen verwachten, aldus de makers.

Het ontwikkelteam van de eerste Spider-Man-game keert grotendeels terug om te werken aan de nieuwe game, schrijft Insomniac op het PlayStation Blog. Acteurs Yuri Lowenthal en Nadji Jeter zijn weer gecast voor hun rollen als Peter en Miles. Het spel moet ergens in 2023 uitkomen.

Marvel's Wolverine

Over de Wolverine-game is nog weinig bekend. Volgens Insomniac is dat spel nog in een zeer vroege fase van de ontwikkeling. Er wordt nog geen datum of jaar genoemd. Mogelijk verschijnt de game pas na Spider-Man 2 en dus na 2023. De twee Marvel-games komen exclusief naar de PlayStation 5. Insomniac Games is een studio van Sony, de games verschijnen niet voor andere platforms.