Voormalige Uncharted-regisseur Amy Hennig werkt aan nieuwe Marvelgame

Marvel kondigt vrijdag een nieuwe game aan in het Marvel-universum die wordt ontwikkeld door Skydance New Media. Voormalige Uncharted-regisseur Amy Hennig gaat de ontwikkeling van de game leiden.

Marvel kondigt de game aan, maar heeft verder nog weinig details bekendgemaakt. Het is de eerste game die door de studio wordt ontwikkeld door de nieuwe interactieve divisie van Skydance Media. Het bedrijf hield zich tot nu toe voornamelijk bezig met filmproducties. De nieuwe Skydance New Media-divisie gaat de eerste game ontwikkelen voor het bedrijft.

Dat Skydance New Media nog geen grote game op zijn naam heeft staan moet volgens hoofd Marvel Games Jay Ong geen probleem zijn, omdat Hennig veel ervaring meebrengt: "Amy heeft de lat hoog gelegd voor verhalende avonturengames in de afgelopen decennia en we zijn erg blij dat we met het getalenteerde en ervaren New Media-team van Skydance kunnen samenwerken", aldus Ong. Naast Hennig is ook voormalige EA-producer Julian Beak betrokken bij de studio.

Buiten dat het een verhalende game wordt, is er nog niets bekendgemaakt over het project. Er is nog geen titel en ook is het niet duidelijk welke Marvel-personages we kunnen verwachten in de avonturengame. Het is niet bekend wanneer de game moet verschijnen, maar gezien de hoeveelheid informatie die nu bekend is gemaakt, gaat dat waarschijnlijk nog wel even duren.

De aankondiging volgt kort op de release van de laatste Marvel-game: Marvel's Guardians of the Galaxy. Tweakers reviewde de game met de personages uit de gelijknamige film in de hoofdrol.