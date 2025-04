Skydance New Media werkt aan Marvel-game met Captain America en Black Panther

Skydance New Media werkt aan een game in het Marvel-universum. Het spel krijgt vier speelbare helden, waaronder Captain America en Black Panther. Verdere details, zoals een releasedatum, zijn nog niet bekend.

Marvel en Skydance schrijven dat het nog naamloze spel een verhaalgedreven avonturengame wordt. Het spel speelt zich af in het tijdperk van de Tweede Wereldoorlog. In een trailer worden onder meer de straten van Parijs getoond, hoewel het zou gaan om een 'wereldomspannend avontuur'.

Het spel krijgt vier speelbare personages. Naast Captain America en Black Panther gaat dat om een Amerikaanse soldaat en een spion uit Wakanda. De vier personages zijn op verschillende momenten in het verhaal speelbaar. Verdere details over de game zijn nog summier. Het is niet bijvoorbeeld niet bekend op welke platforms het spel beschikbaar komt. Er wordt ook nog niet gesproken over een releasedatum.

Skydance New Media is in 2019 opgericht en werkt aan verhalende games. De studio werkt momenteel bijvoorbeeld ook aan een game in het Star Wars-universum. Aan het hoofd van de ontwikkeling van deze Marvel-game staat Amy Hennig, die eerder meewerkte aan titels in de Uncharted- en Jak and Daxter-franchises. Het was al bekend dat Hennig bij Skydance aan een nieuwe Marvel-game werkt.