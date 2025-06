Take-Two stelt Marvel's Midnight Suns uit naar uiterlijk 31 maart 2023

De turn-based tactische rpg Marvel's Midnight Suns van XCOM-maker Firaxis Games verschijnt niet langer op 7 oktober, maar wordt uitgesteld naar 'later in het boekjaar'. Het boekjaar van uitgever Take-Two eindigt op 31 maart. Later verschijnen de PS4-, Xbox One- en Switch-versies.

Firaxis schrijft op Twitter dat de game is uitgesteld om 'er zeker van te zijn dat we de best mogelijke ervaring voor de fans leveren'. De ontwikkelaar wil met de extra tijd het spel verbeteren, al geeft het bedrijf hier geen details over. Marvel's Midnight Suns is volgens de ontwikkelaar het grootste spel dat ze tot nu toe hebben gemaakt.

Marvel's Midnight Suns verschijnt voor zowel current-gen als last-gen consoles, maar niet alle consoles krijgen in het huidige boekjaar het spel. De game verschijnt voor 31 maart voor de pc, Xbox Series-consoles en de PlayStation 5. De Nintendo Switch-, Xbox One- en PlayStation 4-versies komen 'later'.

Het spel werd in 2021 aangekondigd en kreeg toen nog een releasedatum van maart 2022. Twee maanden geleden maakte Take-Two bekend dit te verschuiven naar 7 oktober. De rpg krijgt een turn-based vechtsysteem dat met kaarten werkt, waarbij de verschillende Marvel-personages aparte abilitykaarten hebben. De game bevat meerdere Marvel-personages; spelers kunnen bij iedere missie drie personages meenemen. Spelers maken een eigen personage aan, die The Hunter heet.