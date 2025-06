Firaxis werkt aan nieuwe Civilization-game en doet dat met een nieuw studiohoofd

Gameontwikkelaar Firaxis werkt aan een volgende Civilization-game en doet dat met een nieuw studiohoofd; Jake Solomon vertrekt namelijk na 23 jaar bij de spellenmaker. Van de nieuwe Civilization zijn nog geen beelden, maar wel is bekend dat Heather Hazen het roer overneemt.

Niet alleen zijn er geen beelden van de vermoedelijke Civilization VII, maar een releasedatum noemt de ontwikkelaar in het persbericht ook nog niet. Civilization VI wordt dit jaar zeven jaar oud en in de tussentijd produceerde Firaxis XCOM: Chimera Squad en Marvel's Midnight Suns. Civilization VI kreeg twee grote uitbreidingen en meerdere kleinere dlc's, waaronder de recente Leader Pass.

Desgevraagd door VGC ontkent 2K dat Solomons vertrek te maken had met de vermoedelijk tegenvallende verkoopcijfers van Marvel's Midnight Suns. Die game werd kort na zijn release al redelijk afgeprijsd. 2K-ceo Strauss Zelnick stelde ook dat de releasedatum voor de game wellicht niet goed uitgekozen was en dat de game daarom mogelijk niet goed verkocht. Hij sprak wel vertrouwen uit in de verkoopcijfers op de langere termijn. Firaxis zegt dit spel nog van extra content te willen voorzien.

Solomon werkte 23 jaar bij Firaxis. Toen hij begon bij de studio werkte hij aan Civilization III als programmeur. In zijn afscheid bedankt hij gameontwerper Sid Meier voor wat hij van hem geleerd heeft, maar ook zijn collega's en moederbedrijf 2K. Hij vertelt verder dat het tijd is voor 'andere, slimmere mensen om tactische turnbased-games verder te ontwikkelen'. Wat hij nu gaat doen, verklapt hij niet, maar hij zegt achter een 'nieuwe droom' aan te gaan.

Zijn opvolger, Heather Hazen, was een executive producer aan Fortnite bij Epic Games en werkte daarvoor bij ontwikkelaar van casual games PopCap. Daar was ze executive producer voor Bejeweled, executive producer van Live Services en Games General Manager. Ze zit sinds 2,5 jaar bij Firaxis als Chief Operating Officer.