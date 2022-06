Firaxis trekt stekker uit multiplayer- en Challenge-modus XCOM 2 op Steam

Firaxis gaat stoppen met het ondersteunen van multiplayermodus en de Challenge-modus in de Steam-versie van XCOM 2. Beide modi kunnen nog tot 28 maart worden gespeeld. Daarna haalt Firaxis ze permanent uit het spel.

De beslissing om de modi te verwijderen was een moeilijke, meldt de ontwikkelaar op de Twitterpagina van XCOM. "Tegelijkertijd stelt het ons ook in staat om onze middelen ergens anders in te zetten." Om welke middelen het precies gaat en waar ze worden ingezet, is niet duidelijk. De modi blijven wel beschikbaar in de Mac-, Linux- en consoleversies van het spel.

Sinds de release van XCOM 2 in 2016 heeft het spel een multiplayermodus. Hierin kunnen twee spelers het tegen elkaar opnemen op willekeurig gegenereerde maps. Ze kunnen vechten met squads die uit een mix van mensen en aliens bestaan. De Challenge-modus kwam met de War of the Chosen-uitbreiding in 2017. In de modus concurreren spelers met elkaar om de hoogst mogelijke scores te behalen in speciale missies.