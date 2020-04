Xcom: Chimera Squad verschijnt 24 april op Steam

Ontwikkelaar Fireaxis komt met een nieuwe game in de Xcom-serie. Xcom: Chimera Squad is een opzichzelfstaande uitbreiding voor Xcom 2, die zich vijf jaar na de gebeurtenissen in die game afspeelt. Het spel verschijnt op 24 april op Steam en is te bestellen voor 10 euro.

In de nieuwe game vechten mensen en aliens aan elkaars zijde. Er zitten elf unieke agents in het spel, met ieder een eigen persoonlijkheid en tactische vaardigheden. Xcom: Chimera Squad is net als eerdere games in de serie een tactisch turn-based strategiespel. In een trailer laten uitgever 2K en ontwikkelaar Fireaxis de nieuwe gameplaymogelijkheden zien.

Xcom: Chimera Squad verschijnt vooralsnog alleen voor de pc. Xcom 2 kwam wel uit voor consoles. De nieuwe game is te bestellen op Steam voor 10 euro. Dat gaat om een tijdelijke aanbieding; vanaf mei stijgt de prijs naar 20 euro.