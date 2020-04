ACM haalt 1,45 miljoen ongebruikte 06-nummers terug bij telecombedrijven

Het uitgiftepercentage van 06-nummers zal over een jaar weer onder de 90 procent komen te liggen. Dat is voor het eerst sinds 2012. De daling wordt veroorzaakt door het terughalen van ongebruikte nummers die bij telecombedrijven op de plank liggen.

Toezichthouder ACM kondigde in oktober vorig jaar aan ongebruikte 06-nummers terug te halen, om die weer op de markt te kunnen brengen. In de Monitor nummeruitgifte 2019, die dinsdag is gepubliceerd, staat dat er vorig jaar in totaal 1,45 miljoen telefoonnummers zijn teruggehaald.

Het gaat om nummers die een jaar of langer bij telecombedrijven zoals providers op de plank lagen. Na inventarisatie daarvan hebben nummerhouders samen in totaal 146 blokken van 10.000 ongebruikte 06-nummers teruggegeven aan de ACM. Die nummers zijn tijdens een afkoelperiode niet beschikbaar en worden daarna opnieuw uitgegeven.

Volgens de ACM hebben providers ook na het teruggeven van nummers nog genoeg 06-nummers op voorraad. Van een tekort aan 06-nummers is dan ook nog geen sprake. Het uitgiftepercentage ligt al jaren rond de 90 procent, maar er zijn nog andere mogelijkheden om het aanbod te vergroten, zoals het openstellen van de 060- en 069-reeksen. Daar is voorlopig echter nog geen aanleiding voor.