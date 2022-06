ACM gaat providers verplichten om locatiegegevens mee te sturen bij 112-oproep

De ACM gaat telecomproviders op termijn verplichten om locatiegegevens op basis van smartphones mee te sturen bij oproepen naar 112. Dat meldt de autoriteit in zijn nieuwe beleidsregels. Nederlandse providers leveren al zulke locatiegegevens bij 112-oproepen.

De nieuwe regels gaan per 1 juli 2021 in, zo meldt de Autoriteit Consument en Markt. In artikel 3 van dit nieuwe beleid wordt aangegeven dat aanbieders die locatiegegevens van gebruikers of abonnees kunnen verwerken, verplicht zijn deze gegevens te verstrekken aan de beheerders van 112. Momenteel is het al verplicht om locatiegegevens op basis van zendmasten te versturen bij een oproep naar 112, zoals staat vermeld in artikel 11.10 van de Telecomwet.

'Sinds enige tijd' is het echter ook mogelijk om locatiegegevens mee te versturen die niet gebaseerd zijn op zendmasten, maar afkomstig zijn uit de telefoon van de gebruiker. Volgens de autoriteit zal dat 'naar verwachting' op termijn in artikel 11.10 van de Telecomwet verwerkt worden. "Er is volgens de ACM echter geen reden om deze implementatie af te wachten", meldt de autoriteit.

Volgens de toezichthouder biedt de telecomwet al een rechtsgrond om het verstrekken van locatiegegevens op basis van dergelijke 'handsetdata' te verplichten voor zover deze beschikbaar zijn. Nederlandse providers doen dit al sinds vorig jaar op Android-smartphones en iOS 13-apparaten of nieuwer. Per 1 juli 2021 wordt dit dus juridisch verplicht.

De markttoezichthouder spreekt hierbij over 'Advanced Mobile Location', een opensourcetechnologie waarmee een smartphone bij een noodoproep automatisch en in realtime zijn precieze locatie doorgeeft. Hiervoor wordt bijvoorbeeld gebruikgemaakt van wifi-signalen en satellietnavigatiesystemen als gps. Het toestel kan bij een noodoproep automatisch wifi en locatiediensten inschakelen. AML kan gebruikmaken van een endpoint op basis van sms of https.

Gebruik van AML moet meer nauwkeurige informatie opleveren dan locatiegegevens op basis van zendmasten, met afwijkingen die doorgaans 'minder dan 10 meter' bedragen. Indien dergelijke gegevens via wifi of satellietnavigatie niet beschikbaar zijn, worden de zendmastgegevens alsnog doorgestuurd. AML wordt alleen aangezet tijdens het maken van een noodoproep.

Ook meldt de ACM dat telecomproviders 'verplicht zijn om de naam en adres-, postcode- en woonplaatsgegevens van abonnees' te verstrekken bij een noodoproep. Dit is echter al langer verplicht in de Telecomwet. Eerder dit jaar stelde de toezichthouder al dat 112 ook 'bereikbaar moet zijn via opkomende technologieën'.