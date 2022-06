Twitter meldt gedaalde omzet en overweegt optionele betaalde abonnementen

Twitter heeft deze week zijn kwartaalcijfers gepubliceerd. Daaruit blijkt dat de omzet in het afgelopen kwartaal daalde met 19 procent ten opzichte van 2019. Ook vertelt het bedrijf aan investeerders dat het de mogelijkheden voor betaalde abonnementen onderzoekt.

Twitter deelt de plannen nadat het zijn financiële cijfers voor het afgelopen kwartaal publiceerde. Daaruit bleek dat het bedrijf in het afgelopen kwartaal een omzet van 683 miljoen dollar haalde. Dat is een daling van 19 procent ten opzichte van dezelfde periode in 2019. Wel meldt het bedrijf een 'gematigd herstel' in de vraag van adverteerders vergeleken met de laatste drie weken van maart, toen bedrijven deels stopten met adverteren vanwege de coronacrisis.

De advertentie-omzet daalde overigens alsnog met 23 procent ten opzichte van het tweede kwartaal van 2019. Dit kwartaal bedroeg de omzet uit advertenties 562 miljoen dollar. Tegelijkertijd stegen de kosten met vijf procent naar 807 miljoen dollar, waarmee het bedrijf het afgelopen kwartaal een operationeel verlies van 124 miljoen dollar draaide. In het tweede kwartaal van 2019 boekte het bedrijf juist een operationele winst van 76 miljoen dollar.

Het bedrijf schrijft verder dat het onderzoek doet naar andere bronnen van inkomsten, waaronder betaalde abonnementen. In een earnings call met investeerders vertelt Twitter-ceo Jack Dorsey dat het bedrijf een 'erg hoge lat heeft' voor wanneer het consumenten zou vragen om te betalen voor onderdelen van Twitter. Een transcript van deze oproep is te lezen op SeekingAlpha. Dorsey vertelt dat een mogelijke abonnementsdienst de huidige inkomsten uit advertenties moet 'complementeren' en dus niet vervangen.

Momenteel heeft Twitter een klein team dat de mogelijkheden voor Twitter-abonnementen onderzoekt, meldt Dorsey. Het bedrijf geeft aan dat dergelijke abonnementen nog niet verwacht worden in 2020. Wel schrijft Twitter dat investeerders wellicht 'tests zullen zien' of meer details zullen horen naarmate het werk hieraan vordert. Het is dus nog niet duidelijk hoe mogelijke Twitter-abonnementen precies zullen werken.

Twitter gaat verder kort in op het security-incident van eerder deze maand, waarbij hackers toegang kregen tot interne systemen via social engineering. Het bedrijf noemt het een 'teleurstellend beveiligingsprobleem' en stelt dat het stappen heeft gezet om ervoor te zorgen dat dergelijke social engineering-aanvallen in de toekomst beter geweerd kunnen worden. Twitter gaf eerder deze week al extra details over de hack, waarbij onder andere de dm's van 36 accounts werden gelezen, onder andere van een 'Nederlandse politicus'.