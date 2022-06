Twitter gaat tweets van staatsmedia niet langer aanbevelen aan gebruikers

Twitter gaat de berichten van staatsmedia niet langer aanbevelen aan zijn gebruikers via de tijdlijn, notificaties of de zoekfunctie. Onder meer het Russische RT ziet en labelt Twitter als staatsmedium. Het bedrijf gaat daarnaast overheidsaccounts duidelijk labelen.

Het sociale medium heeft vanaf vandaag twee nieuwe labelcategorieën in het leven geroepen, die zijn gebruikers zou moeten helpen te begrijpen van wie bepaalde berichten komen. De eerste categorie gaat over accounts van overheden en ambtenaren. Voor deze categorie focust Twitter zich vooralsnog op accounts die een land vertegenwoordigen, zoals ambassadeurs, woordvoerders, landleiders en ministers van buitenlandse zaken.

Het gelabelde @Potus-account

Alleen accounts van de vijf landen die permanent onderdeel zijn van de VN Veiligheidsraad krijgen deze labels. Die vijf landen zijn China, Frankrijk, Rusland, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten. Later neemt Twitter meer landen mee. Persoonlijke accounts van staatshoofden worden niet gelabeld, alleen het overheidsaccount. Het officiële presidentsaccount @Potus heeft bijvoorbeeld wel de tekst 'US government account', een label dat het account @realDonaldTrump niet heeft.

De tweede categorie gaat over staatsmedia. Dit zijn accounts van staatsmedia zelf, of hun hoofdredacteuren of belangrijke medewerkers. Met staatsmedia bedoelt Twitter media waarvan de overheid een grote invloed in de journalistieke content heeft, bijvoorbeeld door het gebruik van financiële middelen of politieke druk. Media met een onafhankelijke redactie, zoals de Britse BBC, krijgen volgens Twitter niet zo'n label.

Tweets van gelabelde staatsmedia-accounts gaat Twitter niet langer aan haar gebruikers aanbevelen. Twitter zegt dat dergelijke staatsmedia vaak worden gebruikt om propaganda te verspreiden, vermoedelijk is dat de reden dat het bedrijf ervoor kiest om deze media niet langer aan haar gebruikers aan te bevelen. Twitter benadrukt dat het gelabelde overheidsaccounts nog wel zal aanbevelen aan haar gebruikers.