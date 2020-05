Twitter introduceert labels voor berichten met valse informatie over covid-19

Twitter introduceert nieuwe aanduidingen en waarschuwingsberichten die het socialemediabedrijf op het platform gaat inzetten als er in tweets sprake is van bijvoorbeeld misleidende informatie over covid-19.

Twitter zegt dat de nieuwe aanduidingen additionele contextinformatie zullen bieden bij tweets waar bestreden of misleidende informatie over covid-19 in staat. Net als bij het eerder dit jaar geïntroduceerde label voor gemanipuleerde media zal er een label komen dat geïnteresseerde gebruikers een link geeft naar een pagina van Twitter of een externe pagina van een betrouwbare bron. Daar is dan meer informatie te vinden over de claims uit het bewuste Twitter-bericht.

Afhankelijk van de mate van schade en het type misleidende informatie, kan er ook gekozen worden voor een bijgaand waarschuwingsbericht. Daarin staat dat bepaalde of alle informatie uit een bewust bericht in tegenspraak is met de adviezen van publieke gezondheidsexperts inzake covid-19. Het waarschuwingsbericht komt als het ware in plaats van het originele bericht, waardoor gebruikers dus eerst alleen de waarschuwing zullen zien.

Twitter zegt dat het ingrijpt in drie verschillende gevallen: bij misleidende informatie, betwiste claims en ongeverifieerde claims. Wordt de mate van misleiding als 'hevig' beschouwd, wordt het verwijderd. Als dat het geval is bij een betwiste claim, wordt het waarschuwingsbericht ingezet. Bij mildere gevallen wordt enkel het label met de link toegepast. Bij ongeverifieerde claims onderneemt Twitter in principe geen actie, al zegt het bedrijf niet uit te sluiten met nieuwe labels te komen om ook context te kunnen geven in deze gevallen.

Eerder dit jaar heeft Twitter zijn beleidsregels al uitgebreid met een verbod op informatie die ingaat tegen die van officiële gezondheidsorganisaties en die tot een groter risico leidt op verspreiding van covid-19. Dat leidde bijvoorbeeld al tot het verwijderen van twee Twitter-berichten van de Braziliaanse president Bolsonaro. In die tweets waren video's te zien waarin de president de quarantainemaatregelen ter discussie stelt en inwoners van Brasilia oproept te blijven werken.