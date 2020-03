Twitter verwijdert twee tweets van Braziliaanse president Bolsonaro

Twitter heeft twee berichten met vier video's van de Braziliaanse president Jair Bolsonaro verwijdert omdat deze in strijd zouden zijn met de beleidsregels van de microbloggingdienst. Waarschijnlijk ging het om overtreding met betrekking tot informatie over covid-19.

Twitter heeft de tweets van Bolsonaro zondag verwijderd en toont sindsdien de melding 'Deze Tweet is niet meer beschikbaar omdat deze de Twitter-regels heeft geschonden'. De tweets bevatten video's waarin de president op straat spreekt met groepen Brazilianen in de straten van Brasilia en hen oproept te blijven werken en waarin hij de quarantainemaatregelen ter discussie stelt.

"Wat ik heb gehoord van mensen is dat ze willen werken. Wat ik vanaf het begin gezegd heb, is dat we voorzichtig zullen zijn. Mensen van boven de 65 blijven thuis", heeft de president volgens AFP gezegd in de video's. Hij zou daarbij wijzen op het gevaar van werkloosheid. "Laten we met realiteitszin omgaan met het virus, we gaan allemaal op een dag dood", zei hij verder.

Twitter heeft onlangs zijn beleidsregels uitgebreid met een verbod op informatie die ingaat tegen die van officiële gezondheidsorganisaties en die tot een groter risico leidt op verspreiding van covid-19.