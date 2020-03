Microsoft voert restricties Azure-diensten door na toename gebruik

Microsoft meldt dat het in enkele gebieden met maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus een toename van 775 procent van gebruik van zijn Azure-diensten ziet. Het bedrijf legt enkele restricties op om de belasting te beperken.

Microsoft voert bepaalde limieten in voor gratis aanbod van Azure-diensten en beperkt de resources van nieuwe abonnementen. Dit doet het bedrijf om capaciteit voor bestaande klanten te garanderen. Het gaat om softe quota volgens het bedrijf: klanten kunnen verzoeken indienen om de limieten te verhogen. Microsoft meldt een flinke toename in gebruik te zien in onder andere Europa. Volgens het bedrijf is er desondanks geen omvangrijke disruptie van diensten geweest, al geeft het bedrijf toe dat de succesvolle uitrol van sommige typen compute resources onder zijn eigen grens van 99,99 procent uitkomt.

Daarmee reageert het bedrijf op berichten van Azure-gebruikers vorige week dat ze hun virtuele machines niet konden starten. Onder andere The Register schreef over de klachten die gebruikers hierover op sociale media plaatsen. Volgens Microsoft slagen de meeste deployments en het bedrijf beschouwt tekortkomingen bij de toewijzing van compute resources als service-incidenten waar het gericht ondersteuning voor biedt.

Naast een toename van 775 procent wat gebruik van zijn Azure-diensten in gebieden met maatregelen als sociale onthouding betreft, heeft Microsoft het gebruik van Teams zien toenemen tot 44 miljoen dagelijkse gebruikers. Het gebruik van Windows Virtual Desktop zou verdriedubbeld zijn.