Gamescom breidt digitale onderdelen van beurs uit wegens coronapandemie

De organisatie achter de gamescom in Keulen, die in augustus plaats moet vinden, gaat wegens de coronapandemie de livestreamingonderdelen van de gamebeurs uitbreiden. Of de fysieke beurs doorgaat, wordt medio mei bepaald.

De organisatie van de beurs en de mensen achter de beurshal Koelnmesse laten weten dat dit overlegd is met de grootste exposanten van de beurs, wat betekent dat vooralsnog de voorbereidingen voor gamescom op volle toeren doorgaan, ondanks dat het format ongewis is.

Over de 'digitale voetafdruk' van de show zegt de organisatie dat deze 'significant groter wordt, met ook meer onderdelen'. "We bereiken al miljoenen fans wereldwijd, dus verdere uitbreiding van onze digitale strategie is nu de beste optie", stelt Felix Falk, van Duitse koepelorganisatie Game tegenover GamesIndustry.biz.

Mocht de fysieke beurs inderdaad afgelast worden omdat de beperkingen om het coronavirus in te dammen tot in augustus aanhouden, dan krijgen mensen die al een kaartje gekocht hebben en exposanten hun geld terug.