Steam voert alleen auto-updates door als games in afgelopen dagen zijn gespeeld

Valve voert een aanpassing door in Steam voor het automatische updatesysteem. Games die niet recent gespeeld zijn, zullen vanaf nu niet langer meer in een eerstvolgend rustig dagdeel worden geüpdatet; die automatische updates worden nu uitgesmeerd over enkele dagen.

Alleen die games die Steam-gebruikers in de afgelopen drie dagen hebben gespeeld, krijgen automatisch een update als die beschikbaar is. Games die Steam-gebruikers niet recent hebben gespeeld, worden al langer niet direct meer van een automatische update voorzien. Gebruikers kunnen via de Download Manager nog wel gewoon handmatig een update direct binnenhalen. Als een speler een game in Steam opstart, zal ook meteen een beschikbare update worden geïnitieerd.

Valve zegt dat het met deze aanpassing wil bijdragen aan het beheren van de bandbreedte van gebruikers thuis, waarbij het bedrijf wijst op het feit dat veel gebruikers door de coronapandemie nu gebruikmaken van hun thuisinternet. Het bedrijf wijst gebruikers ook op andere tools om hun eigen bandbreedte beter te verdelen, zoals het plannen van automatische updates, het uitschakelen ervan per game, of het afknijpen van de maximale downloadsnelheid in Steam.

Deze aanpassing in Steam valt samen met recordaantallen voor de meeste gelijktijdige gebruikers op het platform. In de afgelopen jaren zat dat aantal zo grofweg tussen de 18 en 19 miljoen spelers, maar begin deze maand werd na twee jaar een nieuw record gevestigd van 18,8 miljoen spelers. Twee weken later werd de grens van 20 miljoen geslecht en inmiddels is dat opgelopen naar een piek van 23,5 miljoen gebruikers, zo blijkt uit de laatste gegevens van de Steam Database.