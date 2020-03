Steam doorbreekt grens van 20 miljoen gelijktijdige gebruikers

Steam heeft een nieuw record behaald wat betreft het gelijktijdig aantal ingelogde gebruikers. Het platform doorbrak de grens van 20 miljoen online gebruikers, wat de dienst toeschrijft aan vele thuisblijvers vanwege het nieuwe coronavirus.

In totaal waren in de nacht van zondag op maandag tijdens de piek 20,3 miljoen gebruikers tegelijkertijd ingelogd op Steam, blijkt uit de statistiekenpagina van de Steam-database. Er waren toen bijna 6,4 spelers in-game. Het aantal ingelogde gebruikers en in-game spelers toonde de afgelopen dagen al een stijgende lijn, wat waarschijnlijk toe te schrijven aan de maatregelen wereldwijd tegen covid-19. Valve zelf schrijft het record hier ook aan toe.

Het populairste spel blijft Counter-Strike: Global Offensive, dat in de afgelopen 24 uur een nieuw record van 1.024.845 spelers had. Op plek 2 staat Dota 2, gevolgd door Playerunknown's Battlegrounds. Op plek vier staat Tom Clancy's Rainbow Six Siege, dat eveneens een nieuw record neerzette, met 196.352 gamers.

Het vorige record werd in februari behaald, toen er 18,8 miljoen spelers gelijktijdig online waren. Het record van daarvoor dateert van twee jaar geleden.