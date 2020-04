Valve organiseert digitaal game-evenement tussen 9 en 14 juni

Valve houdt in de zomer van dit jaar een Steam Game Festival, waar ontwikkelaars hun aankomende games digitaal kunnen tonen. Het evenement vindt plaats tussen 9 en 14 juni. Ontwikkelaars kunnen daar demo's van hun games uitbrengen en live-evenementen houden.

Het Steam-spellenfestival vindt plaats tussen 9 en 14 juni. In diezelfde week zou gamebeurs E3 gehouden worden, maar dat evenement werd afgezegd wegens de uitbraak van het nieuwe coronavirus, SARS-CoV-2. Tijdens het Steam Game Festival moeten onder andere demo's uitkomen van aankomende games. Zo kunnen gebruikers games uitproberen die mogelijk tijdens de E3 speelbaar waren geweest. Ook krijgen ontwikkelaars de mogelijkheid om live-evenementen te houden en kunnen spelers 'in contact treden met ontwikkelaars'. Ontwikkelaars kunnen zich tot 24 april aanmelden voor het evenement en moeten uiterlijk 15 mei een speelbare demo van hun game gereed hebben. De getoonde games moeten voor de zomer van 2021 uitkomen.

Valve organiseert het festival in samenwerking met Geoff Keighley, een producent die jarenlang betrokken is geweest bij de organisatie van de E3. Het wordt het derde Game Festival dat het bedrijf organiseert. Het eerste festival vond plaats in december, tijdens The Game Awards. Het bedrijf toonde daar gedurende 48 uur in totaal veertien games. In maart hield Valve nog een evenement, waar het bedrijf indiegames toonde die eigenlijk bij de GDC zouden worden gepresenteerd, maar ook dat evenement werd geannuleerd door het coronavirus.