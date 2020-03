Organisatie wil GDC houden vanaf 4 augustus

De organisatie van de deze maand geannuleerde gamebeurs Game Developer Conference heeft een nieuw evenement aangekondigd voor komende zomer. GDC Summer moet van 4 tot en met 6 augustus plaatsvinden, zegt de organisatie.

GDC Summer moet plaatsvinden in het Moscone Center in San Francisco, zegt de organisatie. Het wordt een driedaags evenement met onder meer een expo van twee dagen. De opzet verschilt daarmee iets van het GDC-evenement dat in de planning stond voor vorige week.

De beurs ging vorige week niet door vanwege de recente wereldwijde uitbraak van het coronavirus. Toen al liet de organisatie, Informa Tech, weten dat het op zoek ging naar een nieuwe datum later in de zomer om de beurs toch te laten doorgaan.

Als alles later dit jaar doorgaat, zit GDC dichter dan gebruikelijk op Gamescom in Keulen, dat op 25 augustus begint. Gamebeurs E3 in juni is al geschrapt. Informa Tech lijkt er op te mikken om in 2021 weer een regulier evenement te organiseren. De organisatie zegt de uitbraak van het virus te monitoren om te kijken of GDC Summer door zal kunnen gaan.