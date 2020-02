Organisatie stelt Game Developer Conference alsnog uit na afzeggingen

De Game Developer Conference die volgende maand gehouden zou worden, gaat niet door. De organisatie wilde aanvankelijk de gamebeurs door laten gaan, maar besloot er alsnog van af te zien vanwege het coronavirus. Later dit jaar wordt nog een poging gedaan.

De organisatie van de Game Developer Conference lieten in een statement op hun website weten dat de beurs, die van 12 tot 16 maart gehouden zou worden in San Francisco, niet doorgaat. De beslissing is genomen naar aanleiding van gesprekken met deelnemers, waarvan er in de afgelopen tijd veel hebben afgezegd. Onlangs liet Amazon nog weten ook niet te zullen verschijnen op de GDC.

Eerder deze week liet de organisatie juist nog weten dat de beurs wel doorgaat, ondanks dat grote namen zoals Microsoft, Unity en Epic hadden afgezegd. Nu stelt de organisatie juist de GDC te willen uitstellen tot "later in de zomer". Een precieze datum is er nog niet.

De GDC is niet de eerste beurs die niet doorgaat vanwege het coronavirus. Zo ging eerder deze maand het Mobile World Congress in Barcelona niet door vanwege de wereldwijde virusuitbraak.