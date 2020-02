Electronic Arts en Kojima Productions blijven weg bij GDC wegens coronavirus

Na Sony en Oculus hebben ook Hideo Kojima en Electronic Arts laten weten dat ze niet of nauwelijks aanwezig zullen zijn op de Game Developers Conference, halverwege maart in San Francisco. De reden is angst voor verdere verspreiding van het coronavirus.

Tegenover PC Gamer laat EA weten dat het de situatie rondom het virus nauwlettend in de gaten houdt en omwille de gezondheid van zijn medewerkers alle non-essentiële reizen schrapt. De officiële deelname aan GDC wordt dus geschrapt en deelname aan andere evenementen 'wordt beperkt'. In een posting op de Kojima Productions-website laat de nieuwe Japanse gamestudio weten dat het dezelfde beslissing maakt en dat Hideo Kojimas presentatie over Death Stranding niet doorgaat.

Dit zijn niet de eerste bedrijven en bijeenkomsten die de effecten van het coronavirus merken. Na een meervoud aan afzeggingen van techbedrijven besloot de GSM Association om telecombeurs Mobile World Congress in zijn geheel niet door te laten gaan. Ook PAX East heeft te maken met afzeggingen. Daarnaast leidt het virus tot verminderde productie en dalende omzet.