Toeschouwers zijn niet welkom bij ESL-toernooi in Katowice wegens coronavirus

De playoffs van de Intel Extreme Masters Katowice, een groot jaarlijks e-sportstoernooi in Polen, gaan door zonder publiek. Dat heeft de Poolse lokale overheid besloten naar aanleiding van de zorgen over coronavirus SARS-CoV-2.

De ESL meldt dat het donderdagavond van de Poolse gouverneur van Silezië heeft vernomen dat de IEM Katowice 2020 zijn deuren moet sluiten voor het publiek wegens 'de dynamische veranderingen in de wereldwijde gezondsheidssituatie'. "We respecteren de beslissing van de lokale autoriteiten. Jullie gezondheid en welbevinden zijn belangrijker dan al het andere", schrijft de ESL.

De organisator roept geïnteresseerden die al een kaartje voor het evenement hebben op om vrijdag en in het weekend niet naar de evenementlocatie te komen. Zij kunnen hun geld terugkrijgen. Hoe dat precies gaat gebeuren, wordt in de komende dagen op de website van IEM Katowice geplaatst.

De voorrondes van het toernooi zijn in januari al begonnen. Inmiddels zijn de groepswedstrijden voltooid en vrijdag en in het weekend zouden de finales inclusief publiek plaatsvinden in het Poolse Katowice, in de Spodek-arena. De wedstrijden worden zoals altijd nog wel gewoon uitgezonden via de bekende kanalen, zoals Twitch. Dit jaar nemen e-sportorganisaties deel aan de toernooien rondom twee games: Counter-Strike: Global Offensive en Starcraft II.

IEM Katowice is niet het enige e-sportsevenement waar de zorgen over het coronavirus SARS-CoV-2 en de bijbehorende ziekte Covid-19 leiden tot annuleringen, verschuivingen of het niet toestaan van publiek. De aankondiging van de timing en de locatie van een groot jaarlijks League of Legends-toernooi, de Mid Season Invitational, wordt bijvoorbeeld uitgesteld. Ook de komende Koreaanse LCK-wedstrijden van de eigen League of Legends-competitie van Riot Games, worden gespeeld zonder publiek. De Chinese wedstrijden van de Overwatch League voor februari en maart waren eerder al door Blizzard geschrapt en een aantal Koreaanse wedstrijden zijn inmiddels ook geannuleerd.