Larian Studios demonstreert gameplay van Baldur's Gate III

Het Belgische Larian Studios heeft voor het eerst gameplay getoond van zijn komende rpg Baldur's Gate III. In een presentatie van ruim een uur speelt Sven Vincke, oprichter van de studio, de game en laat hij diverse aspecten zien.

Vincke demonstreerde de gameplay tijdens gamebeurs PAX East. De sessie werd via YouTube live uitgezonden en is in zijn geheel terug te kijken. De oprichter van Larian Studios bevestigt dat de game over een aantal maanden uitkomt via Steam Early Access. Wanneer dat precies zal zijn, is echter nog niet bekend.

Baldur's Gate III werd vorig jaar tijdens de E3 aangekondigd. Toen werd er een trailer getoond, maar daar zaten geen gameplaybeelden in. Nu is voor het eerst de spelwereld te zien. De game is aangekondigd voor de pc en Stadia. In een interview met Eurogamer zegt de producent van de game dat de huidige consoles niet krachtig genoeg zijn om het spel te draaien.

De rpg wordt de grootste game van de studio tot nu toe. De studio moest verdrievoudigen in omvang om het spel te maken. Larian Studios heeft zich de afgelopen jaren gespecialiseerd in omvangrijke rpg's en werd bekend met zijn Divinity-serie. De meest recente rpg van de studio is Divinity: Original Sin 2.