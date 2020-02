Larian Studios brengt Baldur's Gate III dit jaar uit op Steam Early Access

Rpg Baldur's Gate III komt nog dit jaar uit op Steam Early Access. Dat maakte uitgever Hasbro bekend op een evenement voor zijn investeerders. De game wordt ontwikkeld door het Belgische Larian Studios, dat eerdere games als Divinity: Original Sin 2 ook eerst naar Early Access bracht.

Het nieuws komt van Dark Side of Gaming, dat vernam dat Hasbro de bekendmaking deed op de New York Toy Fair. Verdere details zijn op dit moment niet bekendgemaakt. Divinity: Original Sin zat een half jaar in Early Access voordat de release plaatsvond en bij Original Sin II was dat een jaar.

De eerste Baldur's Gate kwam in 1998 uit en werd ontwikkeld door BioWare. Ook het tweede deel werd verzorgd door BioWare en zag het levenslicht in 2000. De games worden beschouwd als klassiekers in het domein van computer role playing games. Een gameplay-onthulling van deeltje drie staat gepland voor PAX East 2020, op 27 februari. Wel is er al een cg-trailer.

Hasbro dient als uitgever voor Baldur's Gate III omdat het de rechten voor Dungeons & Dragons in handen heeft. Van dat universum is Baldur's Gate onderdeel. Dungeons & Dragons is een product van Wizards of the Coast, dat weer eigendom is van Hasbro.

De game komt naast pc ook uit voor Google Stadia, het nieuwe gamestreamingplatform van de internetgigant. Wanneer de volledige release plaatsvindt, is niet bekend.