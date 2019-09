Voormalige BioWare-schrijver opent nieuwe gamestudio in Australië

David Gaider, een schrijver die jarenlang bij BioWare in dienst was en onder meer aan Knights of the Old Republic en Dragon Age: Origins werkte, heeft in Australië een nieuwe indiestudio opgezet. In oktober komt de studio met details over een game.

De studio is gevestigd in Melbourne en heet Summerfall Studios. De nieuwe ontwikkelaar werkt aan een 'geïllustreerde personagegedreven adventuregame', waar op 11 oktober tijdens het PAX Australia-game-evenement meer over zal worden bekendgemaakt. Het spel zal gepaard gaan met een Kickstarter-campagne.

David Gaider heeft de studio opgezet met Liam Esler, die een rol had bij de Australische gameconventie GX Australia en voor de Canadese ontwikkelaar Beamdog heeft gewerkt. Beamdog werd in 2009 opgericht door BioWare-medeoprichter Trent Oster en BioWare-programmeur Cameron Tofer. Gaider was ook twee jaar actief bij Beamdog.

Esler denkt dat de huidige situatie in de gamewereld vrij gunstig is voor indiestudio's. "De competitie tussen platforms, de behoefte aan nieuwe ideeën en spannende mechanismen, en een wens om nieuw intellectueel eigendom te bouwen betekent dat er veel potentieel geld ligt voor degenen die het weten te vinden. De opkomst van streamingdiensten betekent dat platforms bereid zijn te betalen voor veel originele content, in navolging van het Netflix-model, en dat is een spannende realiteit voor indiestudio's als dit doorzet", aldus Esler in een interview met Kotaku.

David Gaider was de lead writer voor de eerste Dragon Age-game, schreef ook voor Dragon Age II en was verder verantwoordelijk voor Baldur's Gate 2 en Knights of the Old Republic. Voor laatstgenoemde Star Wars-game schreef hij onder meer de teksten voor de personages Jolee Bindo, Carth Onasi en de robot HK-47. Gaider verliet BioWare begin 2016 en trad snel daarna in dienst bij Beamdog als creative director, waar hij twee jaar later weer vertrok. Liam Esler schreef eerder voor Pillars of Eternity en Baldur's Gate II: Enhanced Edition.

Een maand geleden werd bekend dat de hoofdproducent van Anthem, Ben Irving, BioWare gaat verlaten en bij een andere gamestudio gaat werken. Hij werkte acht jaar bij het Austin-onderdeel van het Canadese BioWare en was ook een tijd de hoofdproducent van Star Wars: The Old Republic. Het is nog onduidelijk waar hij precies heen gaat; voor zover bekend staat de oprichting van Summerfall Studios en het vertrek van Irving los van elkaar.