BioWare onthult nieuwe uitbreiding voor Star Wars: The Old Republic

Mmorpg Star Wars: The Old Republic krijgt een nieuwe uitbreiding genaamd Onslaught. Deze bevat twee nieuwe planeten, een verhoogd maximumlevel, nieuwe abilities en de introductie van tactical items.

De twee nieuwe locaties zijn Onderon, met wilde jungles, en Mek-Sha, een uitgeholde asteroïde waar een tankstation vol met criminelen in zit. Ook reizen spelers af naar Dxun, een maan van Onderon, waar een nieuwe Operation klaarstaat, schrijft ontwikkelaar BioWare Austin.

De ontknoping van de verhaallijn van Onslaught speelt zich af op Corellia. De planeet wordt aangevallen door de Sith Empire, die de nieuw gebouwde scheepswerf van de Republiek wil innemen. Spelers hebben de taak om Corellia te verdedigen tegen de Sith, maar hebben ook de gelegenheid om over te lopen en voor de Sith te gaan werken.

De gameplay van Star Wars: The Old Republic krijgt ook wat aanpassingen. Zogenaamde tactical items worden geïntroduceerd en hebben hun eigen gear slot. Deze items beïnvloeden abilities van spelers en zijn speelstijl. Meer informatie geeft de ontwikkelaar op dit moment nog niet.

Star Wars: The Old Republic: Onslaught is gratis voor abonnees van de pc-game en komt in september uit. SW:TOR kwam oorspronkelijk in 2011 uit en Onslaught wordt de zevende uitbreiding voor het spel.

Onderon en Mek-Sha