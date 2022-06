Legacy of the Sith-uitbreiding van Star Wars: The Old Republic is uitgesteld

De Legacy of the Sith-uitbreiding van de tien jaar oude mmorpg Star Wars: The Old Republic is uitgesteld naar 15 februari 2022. Ontwikkelaar BioWare heeft meer tijd nodig om uitgebreide speeltests uit te kunnen voeren.

Het gros van de functies van de uitbreiding komt deze week wel nog beschikbaar voor betaalde abonnees op de publieke testserver, schrijft de projectleider van BioWare. Alle verhaalgerelateerde content valt hier echter niet onder. Eerder werden er ook al functies van de Legacy of the Sith-uitbreiding getest via die server. De director zegt dat de feedback daarop van 'onschatbare waarde' is geweest.

Deze achtste uitbreiding van The Old Republic werd in juli aangekondigd en voegt onder meer Combat Styles toe aan de game. Hiermee kunnen spelers ervoor kiezen om hun Class Story los te koppelen van de gameplay om zo de keuze te hebben uit alle Advanced Class-opties. Ook bevat de dlc een nieuwe verhaallijn, die zich afspeelt op de planeet Manaan. Daar moeten spelers onder andere in onderwateromgevingen vechten over de controle over de planeet, die is ingenomen door de Sith Empire.