Derde seizoen van Star Wars-serie The Mandalorian verschijnt in februari

Disney gaat volgend jaar drie Star Wars-series uitbrengen, waaronder het derde seizoen van The Mandalorian. Die moet in februari starten op Disney+. Ook Ahsoka en de nieuw aangekondigde serie Skeleton Crew moeten volgend jaar te zien zijn op die streamingdienst.

In het derde seizoen van The Mandalorian gaat hoofdpersoon Din Djarin terug naar Mandalore, de planeet waar de Mandalorians oorspronkelijk vandaan komen. Naast Djarin zullen ook Grogu, Bo-Katan en Greef Karga weer in de serie te zien zijn. De serie is vanaf februari te kijken op Disney+.

Voor die tijd zal Andor te zien zijn, een serie over Rogue One-personage Cassian Andor. Disney kondigt aan dat die serie vanaf 31 augustus streamt en twaalf afleveringen zal bevatten. In november starten opnames voor twaalf extra afleveringen. De serie moet het leven van Cassian Andor tonen in de vijf jaar voorafgaand aan Rogue One. Diego Luna speelt net als in de film de rebel Andor, die in de film de plannen voor de Death Star moet stelen.

Verder zal volgend jaar Ahsoka op Disney+ te zien zijn. Deze serie gaat over de Jedi die ook te zien was in de The Clone Wars-film en -serie, en in The Mandalorian. De opnames voor deze serie zijn nog bezig.

Disney maakte daarnaast bekend dat de nieuwe serie Skeleton Crew volgend jaar verschijnt. Deze serie heeft Jude Law als hoofdrolspeler en wordt gemaakt door Jon Watts en Chris Ford. Watts is bekend als regisseur van de MCU-Spider Man-films, Ford was als schrijver betrokken bij Spider-Man: Homecoming.

Star Wars: Skeleton Crew draait om vier kinderen 'die verdwaald zijn in de ruimte' en speelt in dezelfde periode als The Mandalorian, The Book of Boba Fett en Ahsoka. Hoewel de serie draait om kinderen, gaat het niet om een kinderserie, benadrukt Watts.