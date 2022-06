LEGO Star Wars-game krijgt dlc met Rogue One- en Mandalorian-personages

LEGO Star Wars: The Skywalker Saga krijgt zeven dlc-bundels met personages uit onder andere The Mandalorian en Rogue One. De pakketten zijn onderdeel van de Character Collection-seizoenspas, maar ook los verkrijgbaar. De prijzen van de seizoenspas en de losse bundels zijn nog niet bekend.

De eerste vier pakketten zijn met de release van het spel op 5 april beschikbaar, meldt uitgever Warner Bros Games in een persbericht. Twee bundels bevatten personages uit het eerste seizoen van The Mandalorian en Solo: A Star Wars Story. In het Mandalorian-pakket zitten Mando en een niet speelbare Grogu. Verder zitten Greef Karga, Cara Dune, IG-11 en Kuill er ook bij. Als je de Solo-bundel hebt, kun je spelen als de jonge versies van Han Solo, Chewbacca en Lando Calrissian. Andere speelbare personages in het pakket zijn Qi’ra, Tobias Beckett en Enfys Nest.

De twee andere pakketten, het Classic Characters- en het Trooper-pakket, zijn aanvankelijk alleen beschikbaar voor gamers die de LEGO Star Wars bij bepaalde winkels hebben gereserveerd. Welke winkels in de Benelux de pakketten aanbieden bij pre-orders, is niet duidelijk. De Classic Characters-bundel bevat Luke Skywalker, Prinses Leia, Han Solo, Darth Vader en Lando Calrissian. In het Trooper-pakket zitten een Death Trooper, Incinerator Trooper, Range Trooper, Imperial Shore Trooper en een Mimban Stormtrooper.

Vanaf 19 april is het Classic Characters-pakket beschikbaar voor iedereen die de seizoenspas heeft. Die bundel komt dan ook los verkrijgbaar. Op diezelfde datum komt tevens de Rogue One-bundel uit. Die bevat Jyn Erso, Bodhi Rook, Cassian Andor, K-2SO, Chirrut Îmwe, Baze Malbu en Director Krennic als speelbare personages.

Het Trooper-pakket komt op den duur ook voor iedereen beschikbaar, maar dan vanaf 4 mei. Dan komen er nog twee pakketten uit, die van het tweede seizoen van The Mandalorian en die van The Bad Batch. In het tweede Mandalorian-pakket zitten Ahsoka Tano, Boba Fett, Bo Katan, Fennec Shand en Moff Gideon. The Bad Batch-bundel bevat Hunter, Wrecker, Tech, Crosshair en Echo.

LEGO Star Wars: The Skywalker Saga komt op 5 april uit voor Xbox- en PlayStation-consoles van de huidige en vorige generatie, de Nintendo Switch en Windows.