LEGO Star Wars: The Skywalker Saga komt 5 april 2022 uit

LEGO Star Wars: The Skywalker Saga komt op 5 april 2022 uit voor consoles en pc. Een specifieke releasedatum was tot nu toe nog niet bekend. Afgelopen augustus werd alleen bekendgemaakt dat TSS in de lente van 2022 zou uitkomen.

Naast de aankondiging van de releasedatum van 5 april, heeft uitgever Warner Bros. Games een nieuwe gameplaytrailer gedeeld. Die laat onder andere de gevechten en verschillende scenes uit de Star Wars-films zien.

LEGO Star Wars: The Skywalker Saga komt uit voor Xbox- en PlayStation-consoles van de huidige en vorige generatie, de Nintendo Switch en Windows. In tegenstelling tot eerdere titels uit de Lego Star Wars-reeks, zal het in The Skywalker Saga vooral draaien om vrijheid. De nieuwe titel bevat een openwereldstructuur die is gebaseerd op alle negen Star Wars-films. Spelers zijn vrij om de omgevingen uit die films te verkennen. Het is mogelijk via hyperspace naar twintig planeten te vliegen en ruimtegevechten aan te gaan. Er zitten driehonderd personages in het spel die spelers kunnen vrijspelen.

TSS is sinds zijn aankondiging in 2019 twee keer uitgesteld. Het was aanvankelijk de bedoeling dat het spel in oktober 2020 uit zou komen. Daarna werd het opgeschoven naar de lente van 2021, maar ook dat bleek niet haalbaar voor ontwikkelaar TT Games. In april 2021 gaf de ontwikkelaar aan het spel voor onbepaalde tijd uit te stellen, totdat deze een paar maanden later meldde dat TSS komende lente verschijnt.