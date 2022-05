EA-studio Respawn werkt aan drie nieuwe Star Wars-games

Uitgever Electronic Arts maakt bekend dat zijn studio Respawn Entertainment werkt aan drie nieuwe Star Wars-games, in samenwerking met Lucasfilm Games. Het gaat om een volgend deel in de Star Wars Jedi-serie, een first-person shooter en een strategiegame.

Respawn is de maker van Star Wars Jedi: Fallen Order en uit de aankondiging van EA blijkt dat er een opvolger op komst is. Wanneer die uitkomt is nog niet bekend, maar volgens de uitgever wordt er al aan gewerkt. De studio zal ook hoofdverantwoordelijk zijn voor twee andere nieuwe Star Wars-games, die in samenwerking met andere studio's worden gemaakt. Voor iedere game is een apart team opgezet.

Peter Hirschmann krijgt de leiding over een team dat aan een nieuwe Star Wars-shooter werkt. Hirschmann was eerder betrokken bij actiegames als Star Wars: The Force Unleashed en daarvoor bij de Medal of Honor-games.

Een derde team werkt aan een Star Wars-strategiegame, in samenwerking met de nieuwe studio Bit Reactor, die onder leiding staat van Greg Foerstch. Hij werkte eerder als artiest aan XCOM- en Sid Meier's-strategiegames. Respawn is verantwoordelijk voor de productie en Bit Reactor neemt de ontwikkeling op zich.

Inhoudelijke details over de nieuwe games zijn niet bekendgemaakt en ook is niet duidelijk wanneer ze zullen verschijnen. Het werk aan de titels is al begonnen, maar Respawn is nog op zoek naar meer medewerkers.

Het is voor het eerst dat EA nieuwe Star Wars-games aankondigt, sinds het bedrijf daar geen exclusieve licentie meer voor heeft. Die periode liep begin vorig jaar af. Lucasfilm Games kondigde toen aan in zee te gaan met meerdere uitgevers en studio's, waaronder Ubisoft.

Eerdere Star Wars-games die EA uitbracht, zoals de Battlefront-games, werden onder andere gemaakt door DICE en Criterion. Bij de nieuwe games zijn geen andere EA-studio's dan Respawn Entertainment betrokken. Vince Zampella, de oprichter van Respawn, 'overziet de nieuwe fase van EA's relatie met Lucasfilm', schrijft EA.

Update 15:43: Volgens gamejournalist Jason Schreier komt de opvolger van Star Wars Jedi: Fallen Order dit jaar of volgend jaar uit. De andere games zouden nog lang op zich laten wachten.