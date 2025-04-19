XCOM-achtige turn-based strategiegame Star Wars Zero Company verschijnt in 2026

Star Wars Zero Company wordt ergens in 2026 uitgebracht, laat uitgever Electronic Arts weten. Daarnaast is er een eerste trailer en meer informatie over de tactische turn-based singleplayergame gedeeld.

In een persbericht laat EA weten dat Star Wars Zero Company zich afspeelt aan het einde van de Clone Wars en een origineel verhaal vertelt. Spelers moeten als het hoofdpersonage Hawks, een voormalig Republic-officier, een huurlingeneenheid samenstellen en aanvoeren. Die eenheid kan bestaan uit onder meer Clone Troopers, astromechs en Jedi.

Op basis van de trailer lijkt de gameplay veel overeenkomsten te hebben met XCOM. Een van de studio's die aan de game werkt, Bit Reactor, bestaat dan ook voor een deel uit voormalige XCOM-ontwikkelaars. Verder werkt Respawn Entertainment mee aan het spel. Die studio zit ook achter de Star Wars Jedi-titels en werkte aan een shooter in de franchise, maar de ontwikkeling daarvan werd vorig jaar stopgezet.

Verder laat EA weten dat het mogelijk wordt om tussen de missies door een uitvalsbasis te bouwen en om de Zero Company-teamleden banden te laten smeden, waardoor ze toegang krijgen tot 'krachtige gevechtssynergieën'. Volgens de uitgever hebben de keuzes van spelers gevolgen voor het verhaal. Tegen PC Gamer bevestigt Bit Reactor dat Star Wars Zero Company een optioneel permadeathsysteem meekrijgt. De game verschijnt in 2026 voor de pc, PlayStation 5 en Xbox Series X en S.