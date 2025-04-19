XCOM-achtige turn-based strategiegame Star Wars Zero Company verschijnt in 2026

Star Wars Zero Company wordt ergens in 2026 uitgebracht, laat uitgever Electronic Arts weten. Daarnaast is er een eerste trailer en meer informatie over de tactische turn-based singleplayergame gedeeld.

In een persbericht laat EA weten dat Star Wars Zero Company zich afspeelt aan het einde van de Clone Wars en een origineel verhaal vertelt. Spelers moeten als het hoofdpersonage Hawks, een voormalig Republic-officier, een huurlingeneenheid samenstellen en aanvoeren. Die eenheid kan bestaan uit onder meer Clone Troopers, astromechs en Jedi.

Op basis van de trailer lijkt de gameplay veel overeenkomsten te hebben met XCOM. Een van de studio's die aan de game werkt, Bit Reactor, bestaat dan ook voor een deel uit voormalige XCOM-ontwikkelaars. Verder werkt Respawn Entertainment mee aan het spel. Die studio zit ook achter de Star Wars Jedi-titels en werkte aan een shooter in de franchise, maar de ontwikkeling daarvan werd vorig jaar stopgezet.

Verder laat EA weten dat het mogelijk wordt om tussen de missies door een uitvalsbasis te bouwen en om de Zero Company-teamleden banden te laten smeden, waardoor ze toegang krijgen tot 'krachtige gevechtssynergieën'. Volgens de uitgever hebben de keuzes van spelers gevolgen voor het verhaal. Tegen PC Gamer bevestigt Bit Reactor dat Star Wars Zero Company een optioneel permadeathsysteem meekrijgt. De game verschijnt in 2026 voor de pc, PlayStation 5 en Xbox Series X en S.

Door Kevin Krikhaar

Redacteur

Feedback • 19-04-2025 11:46 26

19-04-2025 • 11:46

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Star Wars Zero Company

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Reacties (26)

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IrBaboon79 19 april 2025 11:56
Xcom like? Ja, doet u maar!

Firaxis laatste echte xcom is al even geleden en dat marvel dinges was geen succes... X3 verwacht ik ook niet om eerlijk te zijn want die zal na alle modded content voor x2 initieel vast iets tegenvallen...

Edit: succes op z'n Nederlands...

[Reactie gewijzigd door IrBaboon79 op 19 april 2025 11:56]

Raizio @IrBaboon7919 april 2025 12:07
Ik hoorde juist hele lovende dingen over Marvel Midnight Suns!
Waarom was het geen succes?
TheNightbringer @Raizio19 april 2025 12:48
Volgens mij viel de verkoop wat tegen.

Voor mij persoonlijk was het wel een hele fijne game. Kaartsysteem was best wel verfrissend en deckbuilding was leuk. Met daarbij nog een licht tintje persona waarbij je realities moest ontwikkelen voor nieuwe skills.
penthadix @TheNightbringer19 april 2025 16:24
Misschien ga ik dat toch een kans geven na tempest rising. Vooralsog wel ff zoet mee, krijg weer lekker de red alert 2 vibes ervan en speelt lekker weg
Odysseus87 @penthadix19 april 2025 17:57
Die per ongeluk een week eerder uit is op steam!?
penthadix @Odysseus8721 april 2025 08:10
Ah verklaart wel een en ander, ik had de 24e in mijn hoofd als officiële release inderdaad. Ben er wel blij om though
Sjekster @TheNightbringer19 april 2025 13:40
De game beviel mij ook wel goed moet ik zeggen. Leuke set personages en uitdagende gameplay.

Daar zal gezien de verkoop vast geen deel twee van komen helaas..
Tripledad65 @Raizio19 april 2025 15:04
Leuke game, maar halverwege de storyline heb je alles wel unlocked, en dan wordt het repetitief
IrBaboon79 @Raizio19 april 2025 16:24
De verkoop viel tegen, de game zelf was best aardig met die kaartjes alleen dat verplicht vriendjes maken en kletsen met iedereen vond ik persoonlijk niet zo boeiend…
Beakzz @Raizio19 april 2025 17:24
Zie dat de game nu op very positive staat op Steam, maar heel lang mixed/mostly positive geweest. Het was ook een andere opzet met een kaart systeem (zeg ik uit mijn hoofd) en je moet natuurlijk iets met Marvel hebben.

Dus ik denk dat een hoop Xcom 1 en 2 fans zijn afgehaakt en dat was te zien aan de verkochte exemplaren. Voor mij persoonlijk is alles met Marvel licentie al gelijk af (heb niks met super helden op Batman en The Boys na) dus ben blij dat ze nu voor Star Wars gaan.
Niwmiz @Raizio22 april 2025 12:28
Ik kwam vooral niet door de eindeloze verplichte lore/intro heen, voelde na uren spelen alsof ik nog steeds in de tutorial zat en de 'echte game' elk moment kon gaan beginnen. Erg lang handjes vast houden dus met allerlei ogenschijnlijk overbodige gameplay systemen die geintroduceerd werden.
bottema @IrBaboon7919 april 2025 15:49
Je kunt eens kijken naar Aliens: Dark Descent, wat gedeeltelijk door XCOM geïnspireerd is (basis upgraden, squad samenstellen en uitrusten). Tactical combat is echter niet turn based (maar wel met pauze at will en action resource management). Veel animaties lijken ook wel wat op XCOM stijl.
Finraziel
@bottema19 april 2025 16:17
Gears Tactics was ook wel een leuke X-com-like in de Gears of War wereld. Niet zo diepgaand of herspeelbaar als die game, maar een leuk tussendoortje.
Beakzz @Finraziel19 april 2025 17:29
Jagged Alliance 3 kan er dan ook wel bij. Niet exact het zelfde, maar wat heb ik daar lol mee gehad.
Mitchelllll @Beakzz19 april 2025 19:38
Vergeet Phoenix point niet. Van de originele maker van de UFO games
jumbos7 @bottema19 april 2025 19:55
Ik zie dat Aliens: Dark Descent geen turned-based combat heeft, daarmee valt elke vergelijking met XCOM wat mij betreft af. Want dat is toch het meest kenmerkende van XCOM, en niet zo zeer de grafische stijl of de militaristische setting.

[Reactie gewijzigd door jumbos7 op 19 april 2025 21:46]

Kaler @bottema21 april 2025 00:49
Of Phoenix Point, deze game is gemaakt door Snapshot Games, de studio van Julian Gollop (bedenker van de X-Com franchise).
lenwar @IrBaboon7919 april 2025 13:47
Nou ben ik een groot fan van de xcom-series en ook van het genre in het algemeen. Voor mij kunnen ze weinig verzieken met dit genre.

Echter 😊

Gezien het Electronic Arts is, weet ik vrij zeker dat ze dit toch gaan proberen en er alles op alles te zetten, om het als een 'net-niet' spel te laten ontwikkelen. Ze zijn de afgelopen 5-10 jaar toch echt bezig geweest om goede genres en series te verzieken. (Verzwakte gameplay, zwak ontworpen animaties en bovenal slechte verhaallijnen en tenenkrommende dialogen. Ik kreeg, zoals m'n dochter het zou verwoorden, al 'crinche' bij de over-Amerikaanse nep-stoere voice-over met zwakke tekst. "Dit zijn niet de helden waar de verhalen over worden verteld. Het zijn professionals. Ze zetten hun verschillen aan de kant om het onmogelijke te klaren, blablablabla")

Dus dit gaat in elk geval geen preorder worden. E.A. heeft me de afgelopen jaren iets te vaak teleurgesteld.

Edit: typos

[Reactie gewijzigd door lenwar op 19 april 2025 15:07]

Hansie9999 19 april 2025 12:01
Met Permadeath systeem wordt er denk ik een "ironman" modus bedoelt,

want Permadeath is er altijd al (dood is dood, ook bij x-com) maar dan kan je gewoon even je vorige save opladen (ik ben een save-scummer, want ik verdraag geen dode operatives :) ) en je kan weer verder,

de "ironman" modus geeft je maar 1 save , die automatisch saved

Dus denk dat je dit best aanpast naar "ironman" modus
lenwar @Hansie999919 april 2025 14:07
Als ik het brondocument lees bedoelen ze dat als je karakter tijdens een missie sterft, dat die dan ook echt dood is. Bij andere games, kun je met één overlevende je hele squad gered hebben. (dus dat 'dood' eigenlijk meer 'uitgeschakeld' (gewond/bewusteloos) is.)
Hansie9999 @lenwar19 april 2025 14:16
Ah maar bij (standaard) x-com was dood ook dood hoor, gewond kan ook, alles wat je terug in de "extract" zone krijgt is gered (ook gewonde soldaten) maar dood was dood. en dan kon je enkel opnieuw beginnen van een save als je dat (zoals mij) niet verdraagt dat er één dood is.

van andere games of expansions, mods weet ik het niet, maar denk wel echt dat ze hier de ironman modus bedoelen.
lenwar @Hansie999919 april 2025 14:52
Klopt, zo staat het ook in het bron-artikel. Ze noemen het mede om die reden 'x-com star wars'.
Sméagol @Hansie999919 april 2025 12:22
Ik vermoed van niet. Ik weet het niet zeker, maar volgens mij konden soldaatjes in Midnight Suns en die xcom spin-off bijvoorbeeld tijdens de missie sneuvelen, maar overleven ze en waren gewoon beschikbaar voor de volgende missie. Vergelijkbare games zoals het bovengenoemde Valkyra Chronicles, en bijvoorbeeld de easy mode van Fire Emblem, werken ook zo. Dit valt nog steeds te combineren met een eventuele ironman mode.
TVreeke @Hansie999919 april 2025 14:06
Ik heb er ook niet veel vertrouwen in vooraf, laat ze eerst maar eens met wat concreets komen. De gameplay lijkt opgenomen met een controller (zie granaat), dat is al een kleine red flag voor het namaken van het xcom gevoel.
cooLopke 19 april 2025 11:56
Deze game doet mij heel hard denken aan Valkyria chronicles. Ik ben benieuwd wat ze er nu van gaan maken alhoewel ik nog steeds liever gehad had dat het een RTS ging zijn zoals Empire at War.
Pinkys Brain 19 april 2025 15:29
Ik zou ipv van xcom achtige spellen ook wel meer xcom 2 achtige spellen zien. Veel opties voor character builds waar ze op het end ook echt OP zijn, ipv gebalanceerde games waar voornamelijk de nummertjes hoger worden.

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