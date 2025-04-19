YouTube Music krijgt functie die volume van nummers consistenter moet maken

YouTube Music krijgt een functie waarmee het geluidsvolume gedurende meerdere nummers consistent blijft. Eerder bracht YouTube een soortgelijke functie uit voor reguliere video's, maar voor muziek was dit nog niet mogelijk.

In de instellingen van de YouTube Music-app kunnen gebruikers voortaan kiezen voor de optie 'consistent volume'. Daarmee wordt het geluidsniveau van alle muzieknummers genormaliseerd, schrijft de videoapp. De functie wordt momenteel geleidelijk uitgerold, blijkt uit berichten op onder meer Reddit en een artikel van 9to5Google.

In 2023 introduceerde YouTube al de optie 'stabiel volume'. Deze is standaard geactiveerd en past het volumeniveau van video's voortdurend aan om de verschillen tussen hard en zacht geluid te verkleinen. Deze functie geldt echter niet voor muzieknummers. Het is niet duidelijk op welk gebied de twee functies precies verschillen. De nieuwe optie in YouTube Music past het geluidsniveau mogelijk niet gedurende een video aan, terwijl dat wel gebeurt bij de 'stabiel volume'-functie.