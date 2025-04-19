YouTube Music krijgt functie die volume van nummers consistenter moet maken

YouTube Music krijgt een functie waarmee het geluidsvolume gedurende meerdere nummers consistent blijft. Eerder bracht YouTube een soortgelijke functie uit voor reguliere video's, maar voor muziek was dit nog niet mogelijk.

YouTube Music Consistent Volume
Bron: 9to5Google

In de instellingen van de YouTube Music-app kunnen gebruikers voortaan kiezen voor de optie 'consistent volume'. Daarmee wordt het geluidsniveau van alle muzieknummers genormaliseerd, schrijft de videoapp. De functie wordt momenteel geleidelijk uitgerold, blijkt uit berichten op onder meer Reddit en een artikel van 9to5Google.

In 2023 introduceerde YouTube al de optie 'stabiel volume'. Deze is standaard geactiveerd en past het volumeniveau van video's voortdurend aan om de verschillen tussen hard en zacht geluid te verkleinen. Deze functie geldt echter niet voor muzieknummers. Het is niet duidelijk op welk gebied de twee functies precies verschillen. De nieuwe optie in YouTube Music past het geluidsniveau mogelijk niet gedurende een video aan, terwijl dat wel gebeurt bij de 'stabiel volume'-functie.

Door Kevin Krikhaar

Redacteur

Feedback • 19-04-2025 12:36 75

19-04-2025 • 12:36

75

Lees meer

YouTube Music stelt functie om songteksten te delen breed beschikbaar
YouTube Music stelt functie om songteksten te delen breed beschikbaar Nieuws van 18 juni 2025
YouTube test Premium-abonnement voor twee personen in vier landen
YouTube test Premium-abonnement voor twee personen in vier landen Nieuws van 6 mei 2025
YouTube-podcasts hebben een miljard actieve maandelijkse luisteraars en kijkers
YouTube-podcasts hebben een miljard actieve maandelijkse luisteraars en kijkers Nieuws van 26 februari 2025
YouTube Music-app krijgt mogelijkheid om link met tijdcode te delen
YouTube Music-app krijgt mogelijkheid om link met tijdcode te delen Nieuws van 9 december 2024
YouTube verhoogt prijzen Premium-abonnementen in Nederland en België - update
YouTube verhoogt prijzen Premium-abonnementen in Nederland en België - update Nieuws van 20 september 2024
YouTube Music test functie om Radio-afspeellijsten te genereren via prompts
YouTube Music test functie om Radio-afspeellijsten te genereren via prompts Nieuws van 8 juli 2024
YouTube krijgt functies zoals 'stabiel volume' en eenvoudiger vooruitspoelen
YouTube krijgt functies zoals 'stabiel volume' en eenvoudiger vooruitspoelen Nieuws van 17 oktober 2023
Meer producten en artikelen
Software Youtube YouTube Music

Reacties (75)

-Moderatie-faq
75
72
28
0
0
33
Wijzig sortering

Sorteer op:

Weergave:
whiner 19 april 2025 12:40
Hoop niet dat dit standaard aan staat. Het kleine beetje dynamisch bereik dat er nog in nummers zit is dan poef weg.
swhnld @whiner19 april 2025 13:00
Dit gaat niet om dynamisch bereik, maar om het ene nummer dat keihard opgenomen is en het volgende dat enorm zacht opgenomen is, waardoor je steeds aan de volume knop moet draaien om ernaar te luisteren.

Oorzaak hierin is de bron van de muziek. Niet alles is professioneel opgenomen op hetzelfde geluidsniveau.

En als ongeveer alle instellingen kun je die vast aan of uit zetten en dat het zo blijft op dat apparaat, of in je account als je ingelogd bent.
GameNympho @swhnld19 april 2025 15:10
Je vergeet ook nog, het nr is goed opgenomen, dan de reclame er tussendoor met volume 3 punten hoger of meer, zeer irritant.
Ayporos @GameNympho19 april 2025 15:43
Ongetwijfeld dat deze functie niet van toepassing zal zijn op de reclames en dat die gewoon nog ruimschoots luider zullen zijn dan de muziek. :+
SkyStreaker @Ayporos20 april 2025 12:44
Van reclame wil je dat het opvalt, helaas.
MrMonkE @SkyStreaker22 april 2025 13:38
Dus filteren we dat omdat het teveel aandacht hoert.
Brummetje @GameNympho19 april 2025 18:59
Youtube Music heb je alleen met Premium toch? Dan heb je ook geen reclame.
grasmanek94 @Brummetje20 april 2025 02:08
YT music werkt ook gewoon voor niet-Premium gebruikers van de officiële app.
ro-bbo @Brummetje19 april 2025 19:08
Ik kijk en luister al jaren gratis via de Revanched app met alle Premium functies inbegrepen :)
florisjan @ro-bbo20 april 2025 19:33
Hmmm, waarom hebben ze daarvoor mijn personal info nodig?
ro-bbo @florisjan21 april 2025 02:37
Gewoon een tweede Google account gebruiken ;)
florisjan @ro-bbo24 april 2025 08:55
Op android zijn al je Google accounts één
ro-bbo @florisjan24 april 2025 11:35
Nope, je kan gewoon inloggen met je tweede google account in YouTube Revanched als je de app 'Sandboxed' in je veilige map.
florisjan @ro-bbo25 april 2025 01:19
Ok dat gaat mijn pet te boven maar ik ga het zeker googlen
ro-bbo @florisjan25 april 2025 06:14
Als het eenmaal werkt scheelt dat je weer een extra abonnement :*)
sam.o @GameNympho20 april 2025 20:35
Hopelijk werkt deze functie ook met de reclames maar waarschijnlijk niet omdat ze juist willen dat de reclames opvallen. Op de tv is dit nog erger
Ablaze @swhnld19 april 2025 21:28
De meeste muziek is wel professioneel opgenomen. Maar moderne muziek heeft weinig dynamiek (veel compressie) en is "opgenomen" tot 0 dB, waardoor het intentioneel zeer luid klinkt. Een nummer uit de '80s is vaak met weinig compressie opgenomen, daarnaast werd er bij de opname vaak een veiligheidsmarge van 3 dB of meer aangehouden om clipping te voorkomen.

Om alles op hetzelfde niveau te krijgen, zullen de luidste nummers dus zachter moeten worden weergegeven, tenzij je compressie wilt toepassen op de nummers met veel dynamiek.
Halfscherp @Ablaze20 april 2025 14:02
Leuk verhaal maar klopt niks van. De meeste moderne nummers worden op ongeveer -15 LUFS uitgebracht omdat Spotify op -14 LUFS is genormaliseerd en Apple Music op -16 LUFS. Door het op dat niveau te masteren heb je zelf de dynamiek in de hand.
Ablaze @Halfscherp20 april 2025 18:02
Ik begrijp wat je probeert te vertellen, maar er zitten mitsen en maren aan.

Ten eerste is het niet verplicht om te masteren op -14 LUFS, want harder wordt automatisch genormaliseerd door de platforms. Het is zelfs niet gewenst om alles te masteren op -14 LUFS, want dat klinkt veel te zacht voor bepaalde genres, zoals rap, pop of EDM - eigenlijk alle muziek die in de club wordt afgespeeld.

Daarnaast heb je de dynamiek niet compleet in eigen hand, want je zult toch naar die -14 LUFS (integrated) willen toewerken. En als dat niet lukt vanwege de dynamiek, toch weer extra compressie of limiting. Voor bepaalde genres, zoals jazz of klassiek, is dat ongewenst en zul je op een lagere LUFS waarde uitkomen, waardoor het voor de luisteraar zachter klinkt. Als een Google dat wil verhelpen (topic van dit nieuwsbericht), zullen ze dus óf compressie moeten toepassen, of alle muziek relatief op een lager niveau moeten normaliseren.

Hoewel het goed is dat LUFS wordt toegepast en we daardoor minder "loudness wars" hebben, is -14 LUFS ook een arbitraire waarde die voor sommige genres te laag is en voor andere te hoog.En niet alleen voor exotische genres, maar ook bijvoorbeeld voor sommige '80s pop.
Ik heb als voorbeeld wat LUFS waarden bepaald van genormaliseerde populaire oudere popnummers en klassieke stukken.

Police - Roxanne: -17 LUFS
Phil Collins - In the air tonight: -17 LUFS
Dire Straits - Money for Nothing: -19 LUFS

Bach - Toccata & Fugue in D minor: -17 LUFS
Ravel - Boléro: -18 LUFS
Tchaikovsky - Nutcracker Dance Of The Sugar-Plum Fairy: -22 LUFS
frederikrooms @swhnld19 april 2025 20:50
Whiner heeft gelijk, dynamic range wordt aangetast bij volume leveling. Al is het natuurlijk afhankelijk van het nummer die je draait. Maar ik denk dat audiofielen die dynamic range serieus nemen al sowieso geen YouTube Music nemen, en die correctie dus helemaal niet gaan voelen in een lossy bestand.
Waterbeesje @frederikrooms19 april 2025 23:35
Fijn als het een keuze is. Ik zet nogal eens een 2 uur vlakke lichte muziek potpourri aan als zacht achtergrondgeluid, dan is het fijn als de muziek niet te veel wisselt van volume. Wanneer ik wat meer luister ipv achtergrondgeluid, is het fijn om originele weergaven te hebben.
(En ja, reclames moeten ook wat beter worden afgestemd op het volume van de muziek er voor en na)
Marctraider @whiner19 april 2025 12:48
Ben je niet in de war met een compressor?
Lord Anubis @Marctraider19 april 2025 21:15
Niet per se. Als je een luid nummer hebt en het volgende nummer is Death on Two Legs, of Tubular Bells van Mike Oldfield, of iets van Andreas Vollenweider, of Ravell Bolero, dan wordt er een dynamiek opgebouwd — dan in het begin is het dan te luid en bij de dynamiek zou je het terug moeten zetten dan de werkelijke dynamiek die wordt absoluut tenietgedaan.

[Reactie gewijzigd door Lord Anubis op 19 april 2025 21:18]

Nostalgmus @Lord Anubis21 april 2025 02:34
Zit ik hier op een late avond kijkend naar je bericht om vervolgens naar bassie en adriaan te luisteren
cnieuweboer @whiner19 april 2025 12:55
De beschrijving lijkt meer op de “ replay gain” functie in muziek afspeel programma’s. Daarbij wordt een bestand vooraf gecontroleerd, en krijgt een gain waarde toegekend (en opgeslagen in metadata). Het muziek programma gebruikt die om het volume aan te passen als je het bestand afspeelt. Dat doet niets met dynamisch bereik van de muziek.

Foobar2000 heeft “track gain” en “ album gain”, zodat je het verschil in volume tussen nummers op 1 album kan behouden, als je dat wil.
Bull @whiner19 april 2025 15:05
Bij mij als Premium lid is het standaard aangezet.
qlum @whiner19 april 2025 15:08
Dus nog even ter herhaling, inderdaad lijkt dit gewoon replaygain te zijn.
ReplayGain verlaagt eigenlijk gewoon het volume van nummers zodat ze even luid klinken.
Deze techniek wordt al tijden op veel plekken toegepast, youtube music is daar dus vrij laat bij.
Nees @whiner19 april 2025 16:48
het is een gain zoals op mengtafel, elke track heeft een max piek, gaat automatisch naar die max piek gaan. Wat jij wil zeggen is compression, zoals met hardstyle enzo geval is, dat als je de waveform ziet, dat het een balk is van begin tot einde. Maar dat is het niet
kuurtjes @whiner20 april 2025 02:13
Er is een verschil tussen "Consistent Volume" en "Stable Volume". Het artikel haalt Stable Volume aan als voorbeeld van iets soortgelijks dat YouTube eerder heeft uitbracht.
Sorcerer8472 @whiner20 april 2025 08:30
Nee, het omgekeerde is waar: nummers met weinig dynamisch bereik worden gestraft doordat hun volume wordt verlaagd.

Nummers met hoger dynamisch bereik kunnen door deze functie iets hoger pieken dan nummers met weinig dynamisch bereik.

NB: ik dacht dat dit al aan stond, zie https://productionadvice.co.uk/youtube-music/

[Reactie gewijzigd door Sorcerer8472 op 20 april 2025 08:33]

Marctraider 19 april 2025 12:42
Ik ben eerder voor een standaard OS based aanpak, of dmv een driver / sound card optie, of iets als EqualizerAPO met bv een VST.
PhatFish @Marctraider19 april 2025 13:01
Ik juist niet. Het ene OS heeft het dan wel, de ander weer niet, of het werkt niet hetzelfde. Heb het daarom liever bij de bron zelf
OruBLMsFrl @PhatFish19 april 2025 14:26
Ja eens, iOS heeft geen equalizer, en de Youtube Music app ook niet. Enkel voor Apple Music heb je dan equalizer settings, maar die werken dus niet met Youtube Music, althans lijkt niets te doen of wij hebben het niet kunnen vinden. Echt wel zonde, want je hebt niet alles te kiezen als ergens al speakers in zitten ingebouwd.
downtime @Marctraider19 april 2025 12:45
Waarom?
Marctraider @downtime19 april 2025 12:46
Omdat het een betere oplossing is dan wachten op elke aparte 'dienst'?

Sowieso zou iets als EqualizerAPO eigenlijk als functie in het OS moeten zitten, daar het handig is voor zoveel meer.

[Reactie gewijzigd door Marctraider op 19 april 2025 12:47]

Alex3 @Marctraider19 april 2025 17:03
Die zal alleen kunnen comprimeren, niet vooraf de sterkste passage zoeken.
Goofman 19 april 2025 13:08
Net even de instellingen van YouTube er op nagezocht maar ik kan de functie niet terugvinden. Zou er vanaf 2023 al in moeten zitten lees ik in het artikel. Iemand enig idee wat ik hier fout doe?
lukyluke112 @Goofman19 april 2025 13:10
Ze doen vaak het uitrollen in fases, zodat als er iets mis gaat dat een beperkte hoeveelheid mensen problemen hebben. Ik denk dat je gewoon iets langer moet wachten
kikibu 19 april 2025 12:48
Wordt dit bewerkstelligd door normalisatie (de hoogste piek kalibreren op 0db) of is dit compressie (de pieken dempen zodat het totaalvolume hoger kan)? Want als het door compressie is, ben je gewoon de nummer en harde werk van de audio engineers aan het veranderen zonder hun toestemming.
The Zep Man
@kikibu19 april 2025 14:26
Er zal heus wel iets in de voorwaarden van YT staan dat ze hiervoor geen toestemming nodig hebben.
xenn99 @kikibu19 april 2025 16:49
Alles dat je upload naar Youtube gaat automatisch door compressie en daar kun je verder niets tegen doen, dus als dat een probleem is kun je sowieso niets uploaden daar.
theqxy @kikibu20 april 2025 09:59
Mag toch hopen dat een organisatie als Google iets slimmer kan normalizeren? Normaliseren op basis van piek amplitude is niet een goede menier om consistent volume te krijgen. Tegenwoordig kun je normaliseren op basis van LUFS, dit is een soort RMS amplitude genomen over het gehele nummer (of over korte periodes) die de hooggevoeligheid van het menselijk oor meeneemt.
kortdoordebocht 19 april 2025 13:05
Ze kunnen dan tevens de volumes van de schreeuwende reclames omlaag schroeven. Helaas geen mogelijkheid om op mijn tv firefox met adblock te installeren.
bytemaster460 @kortdoordebocht19 april 2025 22:07
Daar kun je iSponsorblock voor gebruiken. Is heel gemakkelijk te installeren. Het zorgt ervoor dat bij de reclames het geluid uit staat en dat ze automatisch overgeslagen worden wanneer dat mogelijk is. Ook kan het intro’s en product placement in filmpjes overslaan. Het werkt met aardig wat TV modellen.

https://github.com/dmunozv04/iSponsorBlockTV
Grobbelboy 19 april 2025 13:15
Dit wil je natuurlijk niet inschakelen wanneer je naar een album luistert, waarop de dynamiek van onderlinge nummers gewoon bewust is bepaald tijdens het mixen, maar bij playlists bestaande uit tracks met uiteenlopende master volumes is dit zeker een welkome optie. Hopelijk is dat onderscheid specifiek aan te duiden.
german8 19 april 2025 13:25
Ben hier wel blij mee hoor!
Nu nog cross-fade...
eazyq 19 april 2025 13:35
Vooral oudere muziek staat slecht op YouTube en klinkt niet lekker. Wat gebeurt daarmee? Dat klinkt nog steeds niet op luider volume
tweakuwe 19 april 2025 14:40
Hier is die instelling er helaas nog niet, ook niet na een update naar versie 8.15.3 (vandaag uitgekomen). Helaas, want in de auto op maximaal volume hoor je sommige nummers prima en andere nummers komen niet boven de motor uit.
dez11de 19 april 2025 12:50
Lijkt me een behoorlijke inperking van de artistieke vrijheid en integriteit van de artiesten.
Scribe @dez11de19 april 2025 16:03
Ik vind het anders behoorlijk handig hoor. Als je een playlist op shuffle hebt staan en je moet steeds je volume lager/hoger zetten voor zeer stille/harde nummers is dat zeker niet fijn :P
Keyb @dez11de19 april 2025 14:42
“integriteit”? :+

https://en.wikipedia.org/wiki/Loudness_war

[Reactie gewijzigd door Keyb op 19 april 2025 14:43]


Op dit item kan niet meer gereageerd worden.