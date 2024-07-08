YouTube Music test functie om Radio-afspeellijsten te genereren via prompts

Google werkt aan een functie voor YouTube Music waarbij gebruikers een Radio-afspeellijst kunnen genereren op basis van een tekst- of spraakprompt. Het is niet bekend wanneer de functie wordt uitgerold voor alle gebruikers.

YouTube Music Radio AIEen Reddit-gebruiker heeft afbeeldingen gedeeld van de nieuwe Radio-functie. Op de screenshots is het label 'Experiment' te zien. Onderaan het scherm wordt dit nogmaals benadrukt: 'Door AI gegenereerde reacties zijn experimenteel. Kwaliteit en nauwkeurigheid kunnen variëren'.

Hoewel YouTube Premium-abonnees doorgaans vroegtijdig aan de slag kunnen met testfuncties, kunnen nog niet alle Premium-gebruikers aan de slag met het genereren van een Radio-afspeellijst op basis van prompts. Het is niet bekend wanneer de feature beschikbaar wordt voor alle gebruikers.

Radio-afspeellijsten zijn dynamische afspeellijsten die vergelijkbare nummers bevatten als de invoer van de gebruiker. YouTube Music-gebruikers kunnen momenteel een Radio-playlist maken door één of meerdere artiesten te selecteren. Vervolgens kunnen gebruikers de variatie in artiesten bepalen. Dat geldt ook voor de mate van bekende en onbekende artiesten.

In de toekomst wordt het mogelijk om deze afspeellijsten te genereren op basis van een prompt. Dit kan zowel door middel van tekst als spraak. Gebruikers kunnen ook kiezen voor een vooraf ingestelde prompt. Er is bijvoorbeeld keuze uit 'Verras me', 'Pakkende poprefreinen' en 'Epische soundtracks'.

Door Sabine Schults

Redacteur

Feedback • 08-07-2024 14:55 8

08-07-2024 • 14:55

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Reacties (8)

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Antenne Bayern 8 juli 2024 16:41
Radio lijst vind ik wel misleidend. Want je denkt dan eerst aan SLAM, Veronica, 538 etc.
Maar YT bied dus helemaal geen Radio aan.. ;)
funrider @Antenne Bayern8 juli 2024 21:07
Ze doelen op persoonlijke smartradio stations ala Pandora, LivexLive (Slacker Radio) en mijn vroegere favoriet MixRadio (Nokia) waar je op basis van je gekozen artiest(en) en/of genre(s) bepaalde tracks krijgt in je eigen smartradio waarin je bekende, maar ook onbekende artiesten te horen krijgt die je mogelijk bevallen en dmv like/dislike kunt verbeteren.
to01 8 juli 2024 15:10
Best een leuke use case voor AI! Valt nog te zien hoe goed het werkt maar het idee is er.
ap3nr0ts 8 juli 2024 21:43
Mag ik alsjeblieft eerst mijn liedjes sorteren in een playlist? Of ze op een makkelijkere manier toevoegen of verwijderen? Of dat Add to Queue niet in 9 van de 10 gevallen nutteloos is en een hele waslijst afspeelt eerst. Play Next is leuk, maar dan moet je met 4 liedjes eigenlijk achterstevoren denken en toevoegen.

Man, wat is Google toch bijzonder soms. :+
SkyStreaker 8 juli 2024 15:19
Het spijt mij, maar laat ze eerst het algoritme eens op orde krijgen als ik weer eens de zoveelste "radio mix/edit/version" wegvaag en ze alsnog krijg wanneer ik nieuwe suggesties wil horen. Zelfs Spotify heeft schijnbaar moeite dit te begrijpen. En ja, als in het album kijkt van het nummer, zie je genoeg extended mixes e.d. staan.

Maar goed, als "AI" (onduidelijk of het het modewoord betreft) dit wél kan dan heb ik niks gezegd en kijk ik reikhalzend uit.

[Reactie gewijzigd door SkyStreaker op 23 juli 2024 03:47]

karelb1984 @SkyStreaker8 juli 2024 15:27
Zou je niet juist met AI heel specifiek zijn over wat je wilt? Want nu heb je weinig controle over de algoritmes voor aanbevelingen, maar met AI zou je iets kunnen aangeven als: 'liedjes vergelijkbaar met bohemian rhapsody maar geen radio mix/edit/version'.
SkyStreaker @karelb19848 juli 2024 15:29
Precies, dat is dan mijn hoop. Voor mij is het een licht storend elementje maar als dat dít zou kunnen betekenen, wat jij zegt, dan prima!

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