YouTube Music test functie om Radio-afspeellijsten te genereren via prompts

Google werkt aan een functie voor YouTube Music waarbij gebruikers een Radio-afspeellijst kunnen genereren op basis van een tekst- of spraakprompt. Het is niet bekend wanneer de functie wordt uitgerold voor alle gebruikers.

Een Reddit-gebruiker heeft afbeeldingen gedeeld van de nieuwe Radio-functie. Op de screenshots is het label 'Experiment' te zien. Onderaan het scherm wordt dit nogmaals benadrukt: 'Door AI gegenereerde reacties zijn experimenteel. Kwaliteit en nauwkeurigheid kunnen variëren'.

Hoewel YouTube Premium-abonnees doorgaans vroegtijdig aan de slag kunnen met testfuncties, kunnen nog niet alle Premium-gebruikers aan de slag met het genereren van een Radio-afspeellijst op basis van prompts. Het is niet bekend wanneer de feature beschikbaar wordt voor alle gebruikers.

Radio-afspeellijsten zijn dynamische afspeellijsten die vergelijkbare nummers bevatten als de invoer van de gebruiker. YouTube Music-gebruikers kunnen momenteel een Radio-playlist maken door één of meerdere artiesten te selecteren. Vervolgens kunnen gebruikers de variatie in artiesten bepalen. Dat geldt ook voor de mate van bekende en onbekende artiesten.

In de toekomst wordt het mogelijk om deze afspeellijsten te genereren op basis van een prompt. Dit kan zowel door middel van tekst als spraak. Gebruikers kunnen ook kiezen voor een vooraf ingestelde prompt. Er is bijvoorbeeld keuze uit 'Verras me', 'Pakkende poprefreinen' en 'Epische soundtracks'.